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РИА Новости

Инвестиционная блокада: Трамп хочет лишить Китай долларов

08:00 24.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. США и Китай могут подписать соглашение и прекратить торговые войны. Но даже если это произойдет, Вашингтон намерен запретить американским компаниям покупать китайские ценные бумаги, что приведет к непредсказуемым последствиям. Нанесет ли Белый дом очередной удар по экономике КНР — в материале РИА Новости.

Неплохое начало

"Идут хорошо", — лаконично оценил Трамп переговоры с Китаем. И пообещал: торговое соглашение должно быть "финализировано" в середине ноября.
По его словам, стороны завершают "значительную первую фазу". Пекин пообещал увеличить закупки американской сельхозпродукции, не ослаблять искусственно юань и воздержаться от дальнейшего повышения тарифов на импорт. Также наметился прогресс по самому болезненному вопросу — о защите интеллектуальной собственности. Вашингтон, в свою очередь, согласился не поднимать пошлины на китайские товары с 25 до 30% с 15 октября, как планировалось.

Рынки расценили это как фактическое окончание торговой войны — биржевые котировки и цены на сырье пошли вверх. Но, как указывают аналитики, Трамп жаждет полной и безоговорочной победы. Поэтому готов нанести новый удар, закрыв китайским компаниям доступ к американским инвестиционным ресурсам.

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Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента, Белый дом собирается ограничить портфельные инвестиции в Поднебесную, в частности — запретить пенсионным фондам покупать китайские ценные бумаги. Кроме того, обсуждается возможность запрета торговли акциями компаний из КНР на американских фондовых биржах.
Экономисты предупреждают: это если и сработает в краткосрочной перспективе, то в итоге ударит по США бумерангом. Трамп так часто использует доллар в качестве оружия, что все больше подрывает доверие инвесторов и биржевых трейдеров к американской валюте.
Профессор международной экономики Института глобальной политики Лондонского университета международных отношений Паола Субаччи отмечает, что новые меры против Пекина способны разрушить американский фондовый рынок.

"Вряд ли много иностранных компаний захочет торговать своими бумагами на бирже, зная, что их в любой момент могут произвольно исключить из листинга, — говорит она. — А сколько нерезидентов США будут готовы хранить собственные финансовые активы в банке, если любая геополитическая стычка рискует обернуться их заморозкой?"

В результате в мире усилится стремление к глобальной монетарной реформе в пользу евро и юаня. Новая система международных расчетов будет ориентирована на развивающиеся страны, в первую очередь — экспортеров нефти и сырья, уверена Субаччи. При этом возможности США влиять на глобальный финансовый рынок резко сократятся.
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Обратный эффект

Ограничения на инвестиции в китайские компании ударят в первую очередь по США.
"Если Вашингтон действительно справится с подобной инвестиционной блокадой — а реализовать это довольно сложно, — последствия все равно будут прямо противоположными ожидаемым", — сказал в интервью CNBC Майкл Петтис, профессор финансов Пекинского университета.
Китай от этого почти не пострадает. Власти КНР многое делают для того, чтобы удержать крупнейшие компании дома. Так, например, в июле запустили "свой Nasdaq" — фондовую биржу Star Market, специализирующуюся на акциях местных высокотехнологических фирм.
Что же касается возможного делистинга c американских фондовых бирж США — это очень чревато. По данным Gavekal Dragonomics, более 200 китайских компаний, включая таких гигантов, как Alibaba, привлекли на американских рынках капитала десятки миллиардов долларов.
В случае запрета американские инвесторы лишатся доступа к компаниям, рассматриваемым большинством аналитиков как "долгосрочные истории роста". К тому же это усилит для США торговый дисбаланс.

"Если американский капитал, который мог быть направлен в Китай, останется дома, чистый импорт капитала вырастет, а вместе ним увеличится дефицит текущего платежного баланса США — и не с Китаем, а в целом", — пояснил Петтис.

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Антидолларовый клуб

Собственно, глобальная монетарная реформа уже происходит. До 70% сделок в мировой торговле пока осуществляются в долларах, но позиции американской валюты слабеют с каждым днем. От нее отказывается все больше стран, попавших под санкции Вашингтона и уставших от агрессивной политики Белого дома. Россия, Иран и Турция считают, что расплачиваться за нефть, газ и ряд других товаров в долларах нет никакого резона. В прошлом году в торговле с Турцией на рубли и лиры приходилось 22%, причем 21,1% — на российскую валюту. Еще 12,9% расчетов стороны осуществили в евро.
С Китаем доля расчетов в нацвалютах достигла 17% и продолжает расти. В ближайшие пять лет Москва и Пекин собираются удвоить объем торговли — с 100 миллиардов долларов в год до 200 миллиардов к 2024-му. Еще в 2015-м "Газпром нефть" весь экспорт нефти в Китай номинировала в юанях. А в августе этого года "Роснефть" сообщила, что прекратит использовать доллар для экспортных контрактов.
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Долларовые активы в ЗВР центральных банков разных стран сокращаются: к концу 2018-го их доля упала до 61,7% — минимум за последние двадцать лет, подсчитал Европейский центральный банк. С момента глобального финансового кризиса 2008 года этот показатель сократился на семь процентных пунктов.
"Доллар все еще остается мировой резервной валютой, но его лидерство заметно пошатнулось", — констатирует Европейский центральный банк. Как отмечает Bloomberg, Россия уже продемонстрировала всему миру, что страна с большой экономикой и пятыми по объему в мире золотовалютными резервами может избавиться от большей части долларовых активов и при этом "чувствовать себя прекрасно".
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торговая войнаВашингтонBloomberg L.P.ПекинКитайСШАЭкономика
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