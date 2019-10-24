Бывший глава Банка Англии барон Мервин Кинг, выступая на симпозиуме МВФ, заявил о том, что США ждет "финансовый армагеддон", в случае если у Федрезерва не хватит возможностей справиться с ситуацией, аналогичной "кризису токсичных ипотечных долгов" 2008-2009 годов.
Всего два месяца назад Карни попал во все сводки западных информационных агентств из-за своих заявлений о рисках войны и глобального кризиса, вызванного общемировой политикой низких процентных ставок, а также о необходимости демонтажа долларовой финансовой системы во имя спасения мировой экономики.
Сейчас история повторяется почти по той же схеме. Только кредиты выдаются уже не безнадежным физическим лицам, а таким же безнадежным корпоративным заемщикам. Если эта финансовая бомба сдетонирует, то эффект будет или таким же, как в 2008-м, или хуже, поскольку мировая экономика еще не полностью оправилась от предыдущего кризиса. Мервин Кинг прав: западный мир, как сомнамбула, идет к повторению кризиса.