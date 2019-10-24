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РИА Новости

США ждет "финансовый армагеддон"

08:00 24.10.2019
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© Henry Nicholls/File PhotoЗдание Банка Англии в Лондоне
Здание Банка Англии в Лондоне
© Henry Nicholls/File Photo
Иван Данилов
Иван Данилов
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За последние несколько месяцев Лондон стал не только столицей веселого политического карнавала под названием Brexit и уличных столкновений между экологическими радикалами и представителями рабочего класса, которому они блокировали доступ к пригородным электричкам во имя борьбы с глобальным потеплением.
Совершенно неожиданно Лондон стал столицей негативного отношения к будущему мировой финансовой системы — и идеи ее срочного реформирования. Еще более неожиданным является то, что идеологическим эпицентром этого зарождающегося "движения за спасение глобальной финансовой системы" выступил Банк Англии — один из старейших центробанков планеты и столпов действующей финансовой системы, которую сейчас представители этой респектабельной организации предлагают то ли реформировать, то ли демонтировать.

Бывший глава Банка Англии барон Мервин Кинг, выступая на симпозиуме МВФ, заявил о том, что США ждет "финансовый армагеддон", в случае если у Федрезерва не хватит возможностей справиться с ситуацией, аналогичной "кризису токсичных ипотечных долгов" 2008-2009 годов.

Более того, экс-банкир Ее Величества в максимально жестких выражениях описал перспективы западных демократий в том случае, если финансовая система не справится с еще одним глобальным кризисом. Британская Guardian цитирует наиболее яркие пассажи из "апокалипсиса от Кинга": "Еще один экономический и финансовый кризис может разрушить легитимность демократической рыночной системы, — сказал он. — Придерживаясь новой официально одобренной теории денежно-кредитной политики и делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы, словно сомнамбулы, идем к этому кризису".
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Показательно, что действующий глава Банка Англии Марк Карни не отстает от своего предшественника и тоже старается доказать своим коллегам по финансовому истеблишменту, что их действия приведут к катастрофическим последствиям.
Такое впечатление, что при вступлении в должность руководитель главной финансовой структуры Соединенного Королевства либо внезапно получает доступ к какой-то информации, превращающей его в последовательного пессимиста и наводящей на него ужас, либо, наоборот, сама должность дает ему право и трибуну для того, чтобы начать рассказывать неприятную правду.

Всего два месяца назад Карни попал во все сводки западных информационных агентств из-за своих заявлений о рисках войны и глобального кризиса, вызванного общемировой политикой низких процентных ставок, а также о необходимости демонтажа долларовой финансовой системы во имя спасения мировой экономики.

Агенство Рейтер тогда писало: "Карни предупредил, что очень низкие равновесные процентные ставки в прошлом совпадали с войнами, финансовыми кризисами и резкими изменениями в банковской системе. В качестве первого шага по перестройке мировой финансовой системы члены МВФ могли бы утроить ресурсы Фонда до трех триллионов долларов США — лучшая альтернатива для стран, защищающих себя (от экономических сложностей. — Прим. авт.) путем накопления огромных сумм долгов. "Хотя такие согласованные усилия могут улучшить функционирование нынешней системы, в конечном итоге многополярная глобальная экономика требует новой МВФС (международной валютно-финансовой системы) для полной реализации своего потенциала", — сказал Карни".
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Выступления ведущих британских банкиров можно попытаться списать на специфическую психологическую атмосферу Лондона, на которую действительно оказывает токсичное влияние массовое политическое помешательство, связанное с Brexit и уличной борьбой с глобальным потеплением. Однако голоса, которые предупреждают о рисках мировой экономики, раздаются не только из Лондона. Известная американская консалтинговая компания McKinsey & Co заранее "отправила на кладбище" 35% мировых банков, заявив, что они не смогут пережить следующую глобальную рецессию.
При этом главный экономист аналитической службы рейтингового агентства Moody's как раз указывает на то, что риски глобального кризиса сейчас очень высоки: "По словам Марка Занди, главного экономиста Moody's Analytics, в ближайшем будущем существует чрезвычайно высокая вероятность того, что рецессия может ударить по мировой экономике, причем политики, вероятно, не смогут изменить этот сценарий".
Впрочем, глобальная рецессия может показаться слишком абстрактным риском. Между тем МВФ и журналисты агентства деловой информации Блумберг нашли конкретный риск, который до боли напоминает ту самую "бомбу токсичных кредитов", которая взорвалась под мировой финансовой системой в 2008-2009 годах. Ситуация до такой степени серьезная, что насквозь правильный, политкорректный и прогрессивный колумнист американского агентства Блумберг задался вопросом: "Что страшнее: изменение климата или ценные бумаги, обеспеченные корпоративными кредитами (CLO)?" Ответ неутешителен: "При всем уважении к Грете Тунберг, бомба замедленного действия с корпоративным долгом выглядит как более неизбежная угроза. <…> Особую озабоченность вызывает рынок кредитования компаний с высоким уровнем задолженности, который уже превысил 1,2 триллиона долларов, причем есть признаки того, что инвесторы становятся тревожными".
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Если объяснять максимально грубо и упрощено, то получается, что в прошлый раз кредиты выдавались американским безработным, нищим и спекулянтам, которые не имели особых шансов их вернуть, зато банки зарабатывали на том, что "переупаковывали" эти токсичные кредиты в деривативные финансовые инструменты с повышенной доходностью и продавали инвесторам по всему миру. Неизбежный конец этой истории привел к появлению дыр в балансе многих банков (которые не успели продать все), а также цепной реакции дефолтов, банкротств и сокращению экономической активности, что, в свою очередь, вызвало глобальную рецессию, задевшую в том числе Китай, Россию и другие страны-экспортеры.

Сейчас история повторяется почти по той же схеме. Только кредиты выдаются уже не безнадежным физическим лицам, а таким же безнадежным корпоративным заемщикам. Если эта финансовая бомба сдетонирует, то эффект будет или таким же, как в 2008-м, или хуже, поскольку мировая экономика еще не полностью оправилась от предыдущего кризиса. Мервин Кинг прав: западный мир, как сомнамбула, идет к повторению кризиса.

К сожалению, шансов на то, что к британским банкирам прислушаются в высоких кабинетах Вашингтона и Брюсселя, практически нет, но, к счастью, на этот раз Россия гораздо менее уязвима перед внешними шоками. А вот выдержит ли американская экономика такой шок — большой вопрос.
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Грета ТунбергMcKinseyМарк КарниРейтерСШААвторыВ миреЭкономика
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