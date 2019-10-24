Ученые нашли новый способ выявления грибка кожи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) нашли способ точно определять грибковые кожные заболевания с помощью так называемого "компьютерного зрения" (обработки изображений компьютером). Это устройство хотят применять в школах и детских садах. Разработанную методику исследования грибковых заболеваний крымские ученые опубликовали в журнале Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (КФУ) нашли способ точно определять грибковые кожные заболевания с помощью так называемого "компьютерного зрения" (обработки изображений компьютером). Это устройство хотят применять в школах и детских садах. Разработанную методику исследования грибковых заболеваний крымские ученые опубликовали в журнале "Applied Optics"

Сегодня распознать грибок кожи можно с помощью анализов, но для этого нужно много времени. Еще один способ – люминесцентная диагностика: освещение пораженных участков кожи УФ-лампой. Зараженный участок кожи при освещении ультрафиолетом будет светиться (флюоресценция).

Разные грибковые кожные заболевания имеют свечение разного цвета. А определить инфекцию позволяет специальная таблица с болезнями и соответствующими цветами свечения.

Ученые отмечают, что человеческий глаз может не увидеть свечение пораженного участка кожи. Например, если площадь зараженного участка кожи очень маленькая. Или в силу физиологии своего зрения врач может отнести грибковое заболевание не к тому цвету свечения (лишай разноцветный – свечение тусклое желтое; отрубевидный лишай – желтый, бурый; красный плоский лишай – свечение с коричнево-желтым отсветом).

Крымские ученые утверждают, что быстро диагностировать грибок кожи будет возможно с помощью "компьютерного зрения" – обработки изображений.

"Создание подобных технологий во многом обязано появлению и развитию распознаваний образов, которые основаны на инвариантах моментов интенсивности. Моменты интенсивности будут использованы для обнаружения и дальнейшего анализа зараженных участков кожного покрова. Планируется, что качественный подбор и расчет моментов позволит фиксировать даже незначительные в размерах пораженные участки кожи с четко обозначенными границами, что увеличит точность проведения диагностики кожных заболеваний в реальном масштабе времени, а также поспособствует быстрому и качественному лечению больных", – рассказал заведующий кафедрой общей физики КФУ Александр Воляр.

Цвет и оттенок свечения болезни будут определяться по светлоте, насыщенности и цветовому тону. Светлота и насыщенность помогут установить, насколько данный цвет отличается от монохроматического (чистого) излучения. Это позволит определить степень ослабления (разбавления) данного цвета белым и отличить розовый от красного, голубой от синего. Цветовой тон позволит различать основные цвета (красный, зеленый, синий).

По словам ученых КФУ, для определения цвета свечения грибкового заболевания основные цвета планируется разбивать на оттенки по яркости: от темного к светлому. Каждой градации яркости присваивается цифровое значение (самой темной – 0, самой светлой – 255). За счет этого определяется трехмерное цветовое координатное пространство, внутри которого каждый цвет представляется точкой.

Созданное устройство собираются применять для экспресс-диагностики грибковых кожных заболеваний в школах и детских садах, также алгоритм эффективен в системах распознавания лиц на массовых мероприятиях.