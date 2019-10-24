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РИА Новости
Культура

Бас-гитарист Red Hot Chili Peppers женился в третий раз

03:17 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт Red Hot Chili Peppers в Москве
Концерт Red Hot Chili Peppers в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Бас-гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Фли (57-летний Майкл Бальзари) женился на дизайнере и художнице Мелоди Эсани, которая младше его на 18 лет.

"Моя жизнь изменилась навсегда, за что я благодарен. Человек, который видит и знает меня. Моя жена", — написал он в инстаграме.

Похожий пост опубликовала и невеста.

"В эти выходные я вышла замуж за своего лучшего друга. Ты — мое сердце", — подписала фотографию Мелани Эсани.

Пара поженилась спустя месяц после того, как объявила о помолвке.
Предыдущими супругами музыканта были актриса Лоеше Зивар и модель Фрэнки Рэйдер. В каждом браке родились дочери.
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21 октября, 01:56Культура
Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж
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