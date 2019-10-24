Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин

"Марк Хэмилл дал голос Чаки, за что я и полюбил этот фильм. Я смеялся и плакал над многими сценами. Все создатели проделали огромную работу. Благодаря грамотному сценарию картина получилась совершенно адской. Например, там есть такая сцена: Чаки роняет лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, по мне, это смешно и страшно одновременно", — рассказал Кинг.