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РИА Новости
Культура

Стивен Кинг посоветовал, какие хорроры смотреть на Хэллоуин

00:15 24.10.2019
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© AP Photo / Francois MoriПисатель Стивен Кинг
Писатель Стивен Кинг
© AP Photo / Francois Mori
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг, которого называют "королем ужасов", посоветовал фильм и сериал, которые стоит посмотреть на Хэллоуин, сообщает EW.
© Metro-Goldwyn-Mayer (2019)Стоп-кадр из фильма "Детские игры"
Стоп-кадр из фильма Детские игры
© Metro-Goldwyn-Mayer (2019)
Стоп-кадр из фильма "Детские игры"
Это подростковый приключенческий триллер норвежского режиссера Ларса Клевберга "Детские игры" (2019 год) о демонической кукле по имени Чаки.

"Марк Хэмилл дал голос Чаки, за что я и полюбил этот фильм. Я смеялся и плакал над многими сценами. Все создатели проделали огромную работу. Благодаря грамотному сценарию картина получилась совершенно адской. Например, там есть такая сцена: Чаки роняет лестницу, на которой стоит один из героев, тот падает, запутывается в лампочках, которыми украшают дома, и ломает ноги. Знаете, по мне, это смешно и страшно одновременно", — рассказал Кинг.

Он также посоветовал французский телесериал-хоррор о писательнице "Марианна". Персонажи ее книг ужасов появляются в реальном мире.
© Empreinte Digitale (2019)Стоп-кадр из сериала "Марианна"
Стоп-кадр из сериала Марианна
© Empreinte Digitale (2019)
Стоп-кадр из сериала "Марианна"

"Он очень-очень страшный. В нем есть что-то от "Очень странных дел" — эта атмосфера, и даже немного моего почерка", — пояснил Кинг.

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КультураКино и сериалыНовости культурыМарк ХэмиллNetflixХэллоуинСтивен Кинг
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