Напечатанные органы будут доступны в ближайшие 5 - 10 лет, считает ученый

Искусственное производство живых органических тканей становится реальностью сегодня. Один из ведущих мировых специалистов в этой области, профессор Ганноверского университета им. Г.В. Лейбница Борис Чичков рассказал РИА Новости о текущих разработках в области лазерной биопечати.

— Борис Николаевич, расскажите, что такое лазерный 3D-биопринтинг?

— Это направление разработок в современной регенеративной медицине, которое использует лазерныe импульсы для аддитивного создания объемных живых тканей. Принцип ее достаточно прост: слой за слоем клеточный материал переносится с подложки на объект за счет небольшой ударной волны, производимой лазером. Современные лазеры способны "генерить" до миллиона импульсов в секунду, а это значит, что в перспективе это очень быстрая технология.

— Какие проблемы позволяет решать эта технология?

— Самое главное, я считаю, что это позволит выращивать человеческие органы и уменьшить риски при их трансплантации. Если тенденции сохранятся, то в горизонте примерно пяти-десяти лет мы с вами услышим об успешно напечатанных и выращенных органах. Также можно печатать кожу, производить образцы для испытаний косметических препаратов и многое другое.

— Какие результаты уже достигнуты?

— Сейчас нам удается печатать кожу, хрящи, различные ткани для сердца, почек, печени. В мире уже много научных центров, занимающихся работой в этом направлении. Врачам невозможно справиться в одиночку со всеми задачами современной медицины, поэтому биологи, физики, химики, инженеры должны работать вместе, в этом секрет успеха.

— Откуда берется клеточный материал для печати?

— Эти клетки должны быть вашими живыми клетками, они должны нести ваш генетический код. Для получения такого материала используется технология клеточного репрограммирования, за которую была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине в 2012 году. Это позволяет получать стволовые клетки из обычных, легко доступных клеток, например, кожи или крови, размножать их и дифференцировать в клетки необходимого органа.

— Можно так запросто напечатать орган любой сложности?

— Пока что нет, есть ряд проблем, которые предстоит решить. Главная из них — васкуляризация, то есть создание в органе правильной сети сосудов и сращивание их с кровеносной системой организма. Но решение этих проблем — вопрос времени и финансирования, не более.

— Как вы видите будущее этой технологии?

— Представьте, что вы можете пойти и купить запчасти для себя так же, как покупаете их для своего автомобиля. Поначалу это будет, конечно, очень дорого, но со временем ситуация изменится. Кроме того, технология абсолютно безопасна.

Я думаю, у биопринтинга огромное будущее — эта технология неизбежно придет и изменит нашу жизнь также сильно, как ее поменял, например, интернет.