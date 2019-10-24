ЧОП "ЛЕГИС" демонстрирует новые технологии в охране объектов

Охранник с дубинкой, рацией и сканвордом под мышкой — образ, формировавшийся в течение десятилетий. Сотрудники столичной группы компаний "ЛЕГИС" уже не первый год успешно разрушают этот стереотип, применяя в охранной деятельности самые продвинутые технологии. Охрана объектов , организованная специалистами ЧОП, — это абсолютно новый формат, сочетающий в себе современные технические средства и опыт специалистов в разных сферах.

Компания начала свою деятельность в 90-х годах и более чем за четверть века из небольшого охранного агентства превратилась в крупную сеть, работающую в разных регионах РФ. Сегодня с ней сотрудничают сотни юридических и тысячи частных лиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.

Организация охраны в новом формате

Основная причина спроса на услуги компании заключается в особом подходе к обслуживанию, который позволяет удовлетворять потребности широкого круга заказчиков. Принимая каждый заказ, специалисты ЧОП проводят мониторинг, после чего разрабатывают проект. В зависимости от особенностей объекта, охранные услуги могут включать следующие компоненты:

- Физическая охрана, предполагающая патрулирование территории, распределение постов, сопровождение грузов и услуги личных телохранителей, включая вооруженных охранников. Сотрудников часто привлекают к охране мероприятий и к работам, связанным с гостайной (деятельность, лицензированная ФСБ).

- Применение технических средств - систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, охранного телевидения. Сотрудники устанавливают противопожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуацией. В комплексных системах безопасности используется самое эффективное оборудование, позволяющее обеспечить высокую степень защиты при минимальном количестве обслуживающего персонала.

- Пультовая охрана. Компания предлагает разные варианты подключения, включая передачу сигнала на центральный пульт с выездом группы быстрого реагирования. Физические и юридические лица могут подключить пультовую охрану по доступной стоимости . Причем, при единовременной оплате 12 месяцев 13-й предоставляется бесплатно, за подключение 2-10 объектов предоставляется скидка 5%, а при активации 11 и более объектов клиент получает персональные условия оплаты.

- Дополнительный сервис. Направления работы Группы компаний "ЛЕГИС" включают помощь юристов, профессиональные консультации, взыскание долгов и аэрофотосъемку.

Перечисленные виды услуг используются в практике многих современных охранных служб. Однако в арсенале столичной компании имеется ряд уникальных разработок, позволяющих предлагать клиентам оптимальные условия обслуживания. Заняв в 2018 году первое место по версии портала Chop.Moscow (Чоп.Москва) в рейтинге частных охранных предприятий Москвы и Московской области, специалисты ЧОП продолжили свои инженерные разработки. Сегодня клиентам предлагаются следующие решения, являющиеся уникальными разработками ЧОП "ЛЕГИС" в области охранных IT-технологий:

- Собственная разработка: приложение "Легис Контроль" (Security Manager) (3+), позволяющее автоматизировать охрану объектов. Встроенная система заявок на проезд транспорта, проход посетителей, проведение работ. Заявки можно подать и согласовать прямо в мобильном приложении, они мгновенно проходят по всем инстанциям. Автоматизация въезда и прохода за счет распознавания госномеров и документов посетителя. Уникальная система контроля обходов в онлайн-режиме с инструкциями для охранника на каждой точке, контролем расписания, встроенной фотофиксацией для клиента. Автоматизация уведомлений об инцидентах: соответствующие службы уведомляются о проблеме прямо в процессе обхода, с фотографией и контролем выполнения.

- Биометрическая система учета рабочего времени. Идентификация сотрудников по отпечатку пальца была опробована на ряде крупных коммерческих объектов в разных городах. Статистические данные показали, что применение такой системы позволяет сэкономить в среднем от 3 до 5% от фонда оплаты труда за счет учета опозданий. Повышение дисциплины повышает и качество услуг компании-клиента. Кроме того, "Биометрика" от ГК "ЛЕГИС" может быть синхронизирована с другими системами, включая бухгалтерию 1С.

Использование новых технологий в сочетании с хорошо знакомыми методами охраны объектов способствует успешному развитию группы компаний "ЛЕГИС". Их услуги пользуются спросом и соответствуют самым высоким требованиям клиентов.