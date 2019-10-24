Когда в следующий раз к нам придут переписчики? Почему они верят всем на слово? Как они ищут бездомных и кочевников? На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает? Где вас перепишут, если вы живете в Москве, а ваша семья — в Саратове? И считаются ли постоянными жителями МКС космонавты, которые находятся на орбите?

Планшеты, фейки, «с кем живёте?». Чего нам ждать от Переписи-2020?

Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.

В этом эпизоде узнаём, где расположат переписные участки и будут ли там буфеты? Как переписаться самостоятельно и сколько времени это займёт? Как вычисляют фейковые данные и наказывают ли тех, кто сообщает о себе неправду? Как не переписать человека дважды и никого не пропустить? Как превратить перепись в увлекательную игру с детьми? Что такое домохозяйство и почему государству важно знать, с кем мы делим бюджет?

Эксперт эпизода — советник руководителя Росстата Павел Александрович Смелов рассказывает, что будет, если вы откажетесь отвечать на некоторые вопросы переписного листа и как посчитать тех, кто живет в одном городе, а на работу ездит в другой.

Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.

1:10 Когда к нам придут переписчики и когда пройдет перепись

2:00 Почему теперь можно переписаться самостоятельно на Госуслугах и сколько времени это займет

3:05 Как выявляют фейковые данные и наказывают ли за них

4:15 Где устроят переписные участки и будет ли там буфет

5:25 Почему переписчики верят на слово и не спрашивают никакие документы

6:20 С какого возраста можно самому ответить на вопросы переписного листа, и как превратить это в игру с детьми

8:10 Что такое постоянное и наличное население и где вас перепишут, если вы не живете в родном городе

9:55 Что такое домохозяйство и зачем государству знать, с кем мы делим бюджет

13:20 Как считают иностранных граждан в России и россиян за рубежом

14:15 Как переписчики ищут бездомных и кочевников

17:10 Как будут переписывать космонавтов

18:00 Сколько вопросов в переписном листе и какие они

20:55 Что будет, если отказаться отвечать на некоторые вопросы

22:25 На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает

Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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