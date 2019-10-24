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РИА Новости
Перепись. Все точно
Почему перепись так важна? Кто такие переписчики и как они работают? Как устроена перепись в других странах? Ищем ответы на самые интересные вопросы вместе с экспертами.

Планшеты, фейки, "с кем живёте?". Чего нам ждать от Переписи-2020?

09:00 24.10.2019
48
Перепись. Все точно
Планшеты, фейки, «с кем живёте?». Чего нам ждать от Переписи-2020?
Вчера, 09:00
Когда в следующий раз к нам придут переписчики? Почему они верят всем на слово? Как они ищут бездомных и кочевников? На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает? Где вас перепишут, если вы живете в Москве, а ваша семья — в Саратове? И считаются ли постоянными жителями МКС космонавты, которые находятся на орбите?
В совместном проекте МИА “Россия сегодня” и Всероссийской переписи населения 2020 года мы легко, увлекательно и точно расскажем о том, как устроена перепись населения.
В этом эпизоде узнаём, где расположат переписные участки и будут ли там буфеты? Как переписаться самостоятельно и сколько времени это займёт? Как вычисляют фейковые данные и наказывают ли тех, кто сообщает о себе неправду? Как не переписать человека дважды и никого не пропустить? Как превратить перепись в увлекательную игру с детьми? Что такое домохозяйство и почему государству важно знать, с кем мы делим бюджет?
Эксперт эпизода — советник руководителя Росстата Павел Александрович Смелов рассказывает, что будет, если вы откажетесь отвечать на некоторые вопросы переписного листа и как посчитать тех, кто живет в одном городе, а на работу ездит в другой.
Все что вы хотели знать о переписи, но… не знали, у кого спросить.
1:10 Когда к нам придут переписчики и когда пройдет перепись
2:00 Почему теперь можно переписаться самостоятельно на Госуслугах и сколько времени это займет
3:05 Как выявляют фейковые данные и наказывают ли за них
4:15 Где устроят переписные участки и будет ли там буфет
5:25 Почему переписчики верят на слово и не спрашивают никакие документы
6:20 С какого возраста можно самому ответить на вопросы переписного листа, и как превратить это в игру с детьми
8:10 Что такое постоянное и наличное население и где вас перепишут, если вы не живете в родном городе
9:55 Что такое домохозяйство и зачем государству знать, с кем мы делим бюджет
13:20 Как считают иностранных граждан в России и россиян за рубежом
14:15 Как переписчики ищут бездомных и кочевников
17:10 Как будут переписывать космонавтов
18:00 Сколько вопросов в переписном листе и какие они
20:55 Что будет, если отказаться отвечать на некоторые вопросы
22:25 На каком языке будет переписной лист и что делать, если никто его не понимает
Подкаст “Перепись. Все точно!” выходит по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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