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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Кении

03:36 24.10.2019
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© Depositphotos / AleksTaurusФлаги России и Кении
Флаги России и Кении
© Depositphotos / AleksTaurus
Дипломатические отношения между СССР и Кенией были установлены 14 декабря 1963 года. В декабре 1991 года Кения признала Россию правопреемницей СССР.
Российско-кенийские отношения носят традиционно дружественный характер.
Позиции двух стран по многим актуальным вопросам близки или совпадают. Между Москвой и Найроби установлены отношения плодотворного сотрудничества.
В июне 2012 года "на полях" Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялась беседа президента России Владимира Путина с премьер-министром Кении Раилой Одингой.
В августе 2013 года президент Кении Ухуру Кениатта посетил Москву с частным визитом. В ходе поездки состоялись беседы Ухуру Кениатты с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, министром спорта России Виталием Мутко, встречи с представителями российских деловых кругов. Также кенийский руководитель посетил соревнования проходившего в российской столице XIV чемпионата мира по легкой атлетике.
В июне 2014 года заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов принял участие в состоявшейся в Найроби Ассамблее ООН по окружающей среде. Состоялись беседы с президентом Кении Ухуру Кениаттой и министром иностранных дел Аминой Мохамед, в ходе которых обсуждались вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества. В мае 2015 года Амина Мохамед посетила Москву в составе миссии Афросоюза. Состоялась встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
15 марта 2019 года Найроби с рабочей поездкой посетил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. В ходе визита он был принят президентом Кении Ухуру Кениаттой, а также провел консультации с министром иностранных дел Моникой Джумой.
7 июня 2019 года "на полях" XXIII Петербургского международного экономического форума состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром (секретарем кабинета) иностранных дел Кении Моникой Джумой.
Развивается межпарламентское сотрудничество. В сентябре 2015 года Россию с рабочим визитом посетила делегация комитета сената Кении по вопросам национальной безопасности и международных отношений во главе с председателем комитета Мохамедом Юсуфом Хаджи.
В октябре 2015 года председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко находилась с визитом в Кении, в ходе которого провела переговоры с президентом Ухуру Кениаттой, спикером Сената Дэвидом Экве Этуро и председателем национального собрания Джастином Мутури.
В июне 2016 года Дэвид Экве Этуро посетил Москву с ответным визитом, в ходе которого было подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Сенатом Парламента Республики Кении.
Россия и Кения выступают за наращивание торгово-экономических и инвестиционных связей. По итогам 2018 года объем взаимного товарооборота составил 342,5 миллиона долларов, в том числе российского экспорта – 217,6 миллиона долларов и импорта – 124,9 миллиона долларов.
В первом полугодии 2019 года товарооборот России и Кении составил 89,7 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 33,9 миллиона долларов и импорт – 55,8 миллиона долларов.
Российский экспорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем (злаки); древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; металлами и изделиями из них; минеральными продуктами и продукцией химической промышленности.
Среди товаров российского импорта – цветы, кофе, чай, съедобные фрукты и орехи.
Перспективные области сотрудничества – энергетика, транспорт, геологоразведка и разработка минеральных ресурсов, сельское хозяйство, здравоохранение, туризм и подготовка кадров.
В мае 2016 года Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Кенийский совет по атомной энергетике подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях.
В марте 2017 года Россия впервые поставила в Кению многоцелевой вертолет Ми-17В-5.
Традиционны связи двух государств в сфере образования. Ежегодно кенийцам предоставляются стипендии за счет ассигнований федерального бюджета. В нашей стране получили образование более полутора тысяч кенийских граждан.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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