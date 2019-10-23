Чилийский профсоюз остановит забастовку после переговоров с властями

МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Сотрудники чилийской государственной компании Codelco, крупнейшего в мире производителя меди, прекращают забастовку, сообщил в Twitter участник встречи, министр добывающей промышленности Чили Бальдо Прокурика.

Junto al ministro @nmonckeberg nos reunimos junto a la Federación de trabajadores de @CodelcoChile, con su Presidente Juan Olguín, y valoramos la disposición a volver al trabajo y buscar un diálogo y mesa permanente, q contemple las necesidades sociales de todo el país. pic.twitter.com/qDswDzDjVs — BALDO PROKURICA (@bprokurica) 23 октября 2019 г.

"Мы ценим готовность (работников Codelco) вернуться к работе и вести диалог в рамках постоянной рабочей группы", - написал Прокурика.

Забастовка сотрудников Codelco уже сказалась на мировом рынке меди. По состоянию на 8.40 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,46% - до 2,623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

В последние дни сотни тысяч человек выходят на улицы чилийских городов, выражая несогласие с политикой властей. Часть протестов перерастает в беспорядки.

Жители Сантьяго, где происходят самые многочисленные манифестации, рассказали РИА Новости, что выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, против невысоких зарплат (средняя зарплата - около 650 долларов, большая часть ее уходит на оплату услуг ЖКХ и транспорта), против увеличения тарифов.