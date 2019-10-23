Американский B-52 отработал бомбардировку вблизи Калининграда

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США отработал бомбардировку базы российского Балтфлота в Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

Воздушное судно с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетело с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени бомбардировщик заметили у границ Калининградской области.

Полет проходил на высоте более шести километров. Скорость составила почти 663 километра в час.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма. По данным PlaneRadar, полет проходил 19 октября. Как сообщили в российском Минобороны, истребитель Су-27 встретил американское воздушное судно и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.