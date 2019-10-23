Американский B-52 отработал бомбардировку вблизи Калининграда

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США отработал бомбардировку базы российского Балтфлота в Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Воздушное судно с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетело с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени бомбардировщик заметили у границ Калининградской области.
15:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 23, 2019
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H Stratofortress ВВС США🇺🇸( 2BW | 20BS), бортовой номер 61-0025, позывной #BRIG01, взлетевший с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#ICAO: #EGVA) выполняет отработку бомбардировки базы балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/3lJUP6NZkI
Полет проходил на высоте более шести километров. Скорость составила почти 663 километра в час.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма. По данным PlaneRadar, полет проходил 19 октября. Как сообщили в российском Минобороны, истребитель Су-27 встретил американское воздушное судно и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.
В Госдуме призвали Вашингтон объяснить появление бомбардировщиков у границ России. По словам депутата от Крыма Михаила Шеремета, Соединенные Штаты продолжают "политику провокаций" во всех уголках земного шара. Парламентарий назвал действия США недопустимыми. Он добавил, что в случае любой угрозы территориальной целостности России агрессор будет уничтожен.