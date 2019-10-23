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РИА Новости

Американский B-52 отработал бомбардировку вблизи Калининграда

23:56 23.10.2019 (обновлено: 23:58 23.10.2019)
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© Фото : US Air Force / Airman 1st Class J.T. ArmstrongАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress во время учений Global Thunder 17. 30 октября 2016
© Фото : US Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США отработал бомбардировку базы российского Балтфлота в Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Воздушное судно с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетело с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. В 15:40 по московскому времени бомбардировщик заметили у границ Калининградской области.
Полет проходил на высоте более шести километров. Скорость составила почти 663 километра в час.
Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress совершили тренировочный полет над Черным морем и отработали бомбардировку Крыма. По данным PlaneRadar, полет проходил 19 октября. Как сообщили в российском Минобороны, истребитель Су-27 встретил американское воздушное судно и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.
В Госдуме призвали Вашингтон объяснить появление бомбардировщиков у границ России. По словам депутата от Крыма Михаила Шеремета, Соединенные Штаты продолжают "политику провокаций" во всех уголках земного шара. Парламентарий назвал действия США недопустимыми. Он добавил, что в случае любой угрозы территориальной целостности России агрессор будет уничтожен.
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ВВС СШАКалининградская областьРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
В Европе есть прекрасная традиция. Раз в 100 лет ходить в Россию и получать здесь ... что б потом опять успокоится
24 октября, 00:12
Алексей
4590016
Ну тогда русским морякам надо махнуть на рыбалку к берегам США на атомной подводной лодке!
24 октября, 00:25
для души и дела
3440001
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