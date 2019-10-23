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РИА Новости

Посольство России в Чехии возмутилось осквернением памятника красноармейцам

23:31 23.10.2019
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© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии
© Fotolia / lightpoet
ПРАГА, 23 окт - РИА Новости. Глубокое возмущение из-за действий неизвестных вандалов, осквернивших в среду в Остраве памятник красноармейцам, которые погибли в 1945 году в боях за освобождение северо-востока страны, выразило в соцсети Facebook посольство России в Чехии.
"Глубоко возмущены актом вандализма, совершенным в ночь на 23 октября в отношении почетного захоронения 485 павших красноармейцев в парке Сады Коменского в Остраве. Произошедшее не имеет никакого оправдания и лишь подтверждает опасность недальновидного и неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны и попыток очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма", - говорится в заявлении посольства РФ.
Посольство РФ в своем заявлении также напомнило, что Остраву освобождали войска Красной Армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Неслучайно на облитом вандалами красной краской памятнике изображены вместе две фигуры - красноармейца и чешского рабочего.
Одновременно посольство России заявило о своей признательности руководству и жителям Остравы, которые единодушно осудили данную варварскую выходку. Посольство РФ также выразило надежду, что мемориал, находящийся под защитой российско-чешского Межправительственного соглашения о взаимном содержании военных захоронений от 1999 года, будет в кратчайшие сроки приведен в надлежащий вид, вандалы будут найдены и наказаны, а чешской стороной будут предприняты все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
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Ранее в среду действия неизвестных вандалов сурово осудил приматор (глава) Остравы Томаш Мацура. "Я стыжусь того, что сделали под покровом ночи эти "герои". Они тем самым продемонстрировали свою трусость, незнание истории и неуважение к тем воинам, которые погибли при освобождении нашего города и останки которых лежат в этой земле", - сказал Мацура, пообещав при этом, что памятник в кратчайшие сроки будет приведен в надлежащий вид. По словам приматора, полиция уже приступила к расследованию инцидента и поиску виновных.
Моравско-Остравская наступательная операция советских войск, в результате которой был освобожден от гитлеровских войск северо-восточный регион республики, продолжалась с 10 марта по 5 мая 1945 года. В ходе боев Красная Армия потеряла 112 тысяч человек, из них погибли почти 24 тысячи человек. Потери 1-го Чехословацкого армейского корпуса, действовавшего в составе Красной Армии, составили только в течение второй половины апреля 1945 года более 1,5 тысячи человек убитыми и ранеными.
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