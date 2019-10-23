Республиканцы сорвали допрос представителя Пентагона в рамках импичмента

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в конгрессе в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, передает телеканал Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в конгрессе в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN

По сообщению телеканала, около 20 республиканцев, во главе которых стоял Мэтт Гэтц, ворвались на закрытый допрос в конгрессе через три двери и потребовали разрешить им наблюдать за ним. Отмечается, что Купер давала показания в рамках процедуры импичмента Трампа.

Сообщается, что Купер покинула комнату, в которой она давала показания, в то время как ворвавшиеся в нее республиканцы отказались освобождать помещение.

Конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл сообщил агентству Рейтер , что демократы намерены немедленно возобновить процесс дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.