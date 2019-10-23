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РИА Новости

Республиканцы сорвали допрос представителя Пентагона в рамках импичмента

23:30 23.10.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в конгрессе в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, передает телеканал CNN.
По сообщению телеканала, около 20 республиканцев, во главе которых стоял Мэтт Гэтц, ворвались на закрытый допрос в конгрессе через три двери и потребовали разрешить им наблюдать за ним. Отмечается, что Купер давала показания в рамках процедуры импичмента Трампа.
Сообщается, что Купер покинула комнату, в которой она давала показания, в то время как ворвавшиеся в нее республиканцы отказались освобождать помещение.
Конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл сообщил агентству Рейтер, что демократы намерены немедленно возобновить процесс дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Вчера, 09:22Сказано в эфире
"Попортить кровь". Приведут ли слушания в конгрессе к импичменту Трампа?В конгрессе США выслушали показания о задержке разморозки военной помощи Украине. Повлияет ли это на объявление импичмента президенту Дональду Трампу, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Кирилл Коктыш.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАВ мире
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