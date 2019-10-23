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РИА Новости
Культура

Российские писатели приняли участие в книжной выставке в Анкаре

23:01 23.10.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоОбщий вид Анкарской книжной выставки
Общий вид Анкарской книжной выставки
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 23 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Российские писатели Илья Бояшов, Вадим Панов и Андрей Мартьянов представили свои книги и провели встречи с читателями в Анкаре на международной книжной выставке, ее страной-партнером в этом году выступает Россия в связи с проходящим перекрестным годом культуры РФ и Турции.
"Мы поговорили здесь с представителями нескольких крупных издательств, у нас появилось несколько интересных идей. Думаю, что к следующему году мы переведем на турецкий язык некоторые из своих книг. Я потрясен до глубины души гигантским количеством людей, которые пришли на книжную выставку. Это похоже на такие очереди, которые когда-то стояли в мавзолей Ленина, у нас такого сейчас уже нет, увы. Не ожидал этих невероятных очередей за книжками", - сказал РИА Новости Мартьянов.
По его словам, электронные книги не вытеснят традиционные бумажные. "Читать с экрана - это не элитарно, это некрасиво. Нужно, чтобы у тебя на полке стояло красивое издание. И когда к тебе приходят гости и удивляются твоей библиотеке, это приятно и самому хозяину, и люди видят, что нужно тоже к этому стремиться. Бумажная книга не умрет никогда. Это исключено", - сказал Мартьянов.
Как сказал РИА Новости Панов, ему очень приятно видеть стремительно развивающуюся страну. "Я в Турции бываю, и рад, что здесь появляется много нового. Но при этом остается неослабевающий интерес к чтению. Когда люди хотят читать, они хотят развиваться. И это здорово, потому что чтение - это лучшая гимнастика для ума. Ничто не сравнится с чтением. Человек читающий - человек умный", - отметил писатель.
© фото предоставлено А.МартьяновымПисатели Андрей Мартьянов и Вадим Панов на российском стенде Анкарской книжной выставки
Писатели Андрей Мартьянов и Вадим Панов на российском стенде Анкарской книжной выставки
© фото предоставлено А.Мартьяновым
Писатели Андрей Мартьянов и Вадим Панов на российском стенде Анкарской книжной выставки
Он рассказал, что российские писатели посетили мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. "Меня в хорошем смысле потрясло, что одна из экспозиций - это его библиотека. Это невероятно правильно, точно, очень грамотно сделано. Мы проходим через всю экспозицию, смотрим его награды, видим его историю, соратников, вплоть до того, что видим его одежду. И в конце мы видим его библиотеку", - сказал писатель.
По его словам, человечество не перестанет читать. "Но в будущем люди, у которых дома будет большая библиотека, могут управлять теми, у кого в домах будет стоять большой компьютерный экран. Это по сути ничего не изменит: по просто вернемся в ситуацию до ХIХ века, до старта коммерческого книгоиздания, при котором купить и прочитать книгу практически смог каждый. Люди хотели быть образованными, постепенно грамотность стала необходимой для людей, люди массово читали книги. Это была эпоха массовой литературы", - сказал Панов.
В рамках книжной выставки в Анкаре проходят международный фестиваль поэзии и выставка коллажей "Легенды русской литературы". Состоится презентация переведенной на турецкий язык книги Евгения Примакова "Конфиденциально: Ближний Восток на сцене и за кулисами". Пройдет также посвященная 90-летию со дня рождения Примакова конференция "Российско-турецкие отношения: формирование будущего" с участием российского политолога Александра Дугина и историка Андрея Фурсова.
Выставка продлится до 27 октября.
Дмитрий Мезенцев
16 октября, 16:52Союзное государство
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КультураТурцияРоссияАнкара
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