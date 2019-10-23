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РИА Новости

СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

22:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Сообщалось, что 36-летнего жителя города Черняховска Калининградской области доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство. По предварительным данным СУСК РФ по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он умер.
"Следственными органами СК РФ по Калининградской области по результатам доследственной проверки по факту смерти в лечебном учреждении Калининграда 36-летнего жителя региона, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда УМВД России по Калининградской области ночью 20 октября текущего года, возбуждено уголовное дело о халатности", - сказала Гацко.
Как полагает следствие, сотрудники отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно задержанного, что привело к получению обширного термического ожога, не совместимого с жизнью.
По словам представителя ведомства, по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, детально устанавливаются все обстоятельства преступления.
Ранее в прокуратуре Калининградской области сообщили РИА Новости, что мать погибшего мужчины обратилась в надзорное ведомство с просьбой разобраться в обстоятельствах дела и дать оценку действиям полицейских. Депутат Госдумы, журналист и общественный деятель Сергей Шаргунов также обратился в прокуратуру Калининградской области с требованием расследовать обстоятельства гибели мужчины.
Полиция
22 октября, 15:08РИА Новости
В Калининграде мать погибшего в ОМВД попросила проверить полицейских
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Сергей ШаргуновСледственный комитет РФЧерняховскКалининградПроисшествия
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