СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД

КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Сообщалось, что 36-летнего жителя города Черняховска Калининградской области доставили в дежурную часть отдела полиции по Московскому району Калининграда за мелкое хулиганство. По предварительным данным СУСК РФ по региону, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, якобы вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею отопления, в результате чего получил обширный ожог. Ему вызвали скорую помощь, затем доставили в больницу, где он умер.

"Следственными органами СК РФ по Калининградской области по результатам доследственной проверки по факту смерти в лечебном учреждении Калининграда 36-летнего жителя региона, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда УМВД России по Калининградской области ночью 20 октября текущего года, возбуждено уголовное дело о халатности", - сказала Гацко.

Как полагает следствие, сотрудники отдела полиции не обеспечили надлежащего контроля за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья административно задержанного, что привело к получению обширного термического ожога, не совместимого с жизнью.

По словам представителя ведомства, по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, детально устанавливаются все обстоятельства преступления.