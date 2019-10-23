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РИА Новости
Война в Сирии

США безуспешно пытаются вернуться "в игру" в Сирии, заявили в Совфеде

22:44 23.10.2019 (обновлено: 02:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВстреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США, посылая сигналы Турции, хотят вернуться "в игру" в Сирии, но вряд ли кто-то воспринимает это всерьез, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Турции и ситуации в Сирии. По его словам, турецкая сторона проинформировала США, что прекращение огня на границе с Сирией будет постоянным. В этой связи американский лидер объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с военной операцией. По словам Трампа, небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии. Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Штаты призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.
"США пытаются вернуться в игру через угрозы и жёсткие сигналы. Но не похоже, чтобы кто-то воспринял это всерьёз", - сказал агентству Морозов.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампОлег МорозовСШАВ мире
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