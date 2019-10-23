США безуспешно пытаются вернуться "в игру" в Сирии, заявили в Совфеде

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. США, посылая сигналы Турции, хотят вернуться "в игру" в Сирии, но вряд ли кто-то воспринимает это всерьез, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Турции и ситуации в Сирии. По его словам, турецкая сторона проинформировала США, что прекращение огня на границе с Сирией будет постоянным. В этой связи американский лидер объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с военной операцией. По словам Трампа, небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии. Кроме того, высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Штаты призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

"США пытаются вернуться в игру через угрозы и жёсткие сигналы. Но не похоже, чтобы кто-то воспринял это всерьёз", - сказал агентству Морозов.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.