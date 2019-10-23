Европарламент примет резолюцию с осуждением военной операции Турции в Сирии

Турецкие военные недалеко от границы с Сирией

© AP Photo / Emrah Gurel Турецкие военные недалеко от границы с Сирией

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Европарламент проголосует в четверг по резолюции с осуждением военной операции Турции на севере Сирии, в документе содержится предложение для ЕС ввести визовые запреты в отношении турецких должностных лиц, а также приостановить торговые преференции для турецкой сельхозпродукции, говорится в проекте.

Проект был выработан по итогам обсуждений на сессии в Страсбурге и внесен в базу документов ЕП.

"ЕП призывает Совет ЕС ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в ходе нынешней военной интервенции", - говорится в одном из пунктов проекта резолюции.

Кроме того, ЕП "призывает Совет ЕС рассмотреть в целях сдерживания и для предотвращения дальнейшей эскалации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения о сельскохозяйственной продукции", а также, "в крайнем случае, о приостановке действия Таможенного союза ЕС-Турция".

В проекте выражается крайняя обеспокоенность сообщениями, что "сотни заключенных ИГ*, в том числе многие иностранные боевики, бегут из лагерей на севере Сирии на фоне турецкого наступления".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.