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РИА Новости
Война в Сирии

Европарламент примет резолюцию с осуждением военной операции Турции в Сирии

22:39 23.10.2019
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Европарламент проголосует в четверг по резолюции с осуждением военной операции Турции на севере Сирии, в документе содержится предложение для ЕС ввести визовые запреты в отношении турецких должностных лиц, а также приостановить торговые преференции для турецкой сельхозпродукции, говорится в проекте.
Проект был выработан по итогам обсуждений на сессии в Страсбурге и внесен в базу документов ЕП.
"ЕП призывает Совет ЕС ввести ряд целенаправленных санкций и визовых запретов в отношении турецких должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в ходе нынешней военной интервенции", - говорится в одном из пунктов проекта резолюции.
Кроме того, ЕП "призывает Совет ЕС рассмотреть в целях сдерживания и для предотвращения дальнейшей эскалации на северо-востоке Сирии вопрос о приостановке торговых преференций в рамках соглашения о сельскохозяйственной продукции", а также, "в крайнем случае, о приостановке действия Таможенного союза ЕС-Турция".
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В проекте выражается крайняя обеспокоенность сообщениями, что "сотни заключенных ИГ*, в том числе многие иностранные боевики, бегут из лагерей на севере Сирии на фоне турецкого наступления".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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