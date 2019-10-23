Президент Экваториальной Гвинеи дал оценку соглашениям с Россией

Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого назвал соглашения о геологоразведке, подписанные с российской стороной "на полях" саммита РФ-Африка в Сочи прелюдией к сотрудничеству с РФ в использовании ресурсов африканской страны.

В среду "Лукойл" подписал меморандум о взаимопонимании с Экваториальной Гвинеей о возможном участии в проектах разведки и добычи углеводородов в стране. Кроме того, "Росгеология" договорилась с Экваториальной Гвинеей о сотрудничестве в области выявления месторождений полезных ископаемых в африканской стране. Документы был подписан в рамках саммита "Россия-Африка".

"Сегодня подписано два соглашения с российскими компаниями. Воспользовавшись этим событием, мы предложили возможность использования ресурсов Экваториальной Гвинеи, и мы подписали два соглашения которые мы считаем началом, прелюдией к сотрудничеству в использовании ресурсов Экваториальной Гвинеи", - сказал президент РИА Новости в кулуарах саммита.

Он отметил, что "соглашение по углеводородам... позволит российским компаниям открыть возможность использования ресурсов Экваториальной Гвинеи".

"Это укрепит экономические отношения между Россией и Экваториальной Гвинеей", - добавил президент.

В сентябре министр углеводородов Экваториальной сообщал РИА Новости, что "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" проявляли интерес к участию в проекте разработки газового месторождения Fortuna в Экваториальной Гвинее, на базе которого ранее планировалось создание плавучего производства СПГ. Он говорил, что лицензионный раунд, включающий участок с данным месторождением, заканчивается 27 сентября, но рассчитывал во время своего пребывания в Москве в начале октября провести прямые переговоры с "Лукойлом" и "Газпромом".