Установить причину "гаффской болезни" в тюменском селе помогут мыши

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Специалисты тюменского Роспотребнадзора проводят биологические пробы на мышах для установления связи развития случаев заболевания "гаффской болезнью" в деревне Ачиры и употреблением рыбы из местной реки, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщилось о поступлении в токсикологическое отделение ОКБ №1 двух пациентов, – членов одной семьи – проживающих в деревне Ачиры, у которых по клиническим проявлениям установлен диагноз "гаффская болезнь". Уточнялось, что еще один член семьи находится в больнице Тобольска, диагноз ему еще не поставлен. Предположительно, причиной заболевания послужило употребление всеми членами семьи рыбы, которую они выловили сами. В среду глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев заявил РИА Новости о госпитализации ещё трёх местных жителей.

По данным Роспотребнадзора, на 23 октября в общей сложности поступило 5 экстренных извещений с предварительным диагнозом "гаффская болезнь".

"С 23 октября 2019 года специалистами ФБУН "Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии" Роспотребнадзора проводятся биологические пробы на мышах для установления причинно-следственной связи развития случаев заболеваний, связанных с употреблением рыбы", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что специалисты произвели отбор проб рыбы у семьи заболевших и других жителей деревни на микробиологические, паразитологические, токсикологические, радиологические исследования. Также отобраны пробы воды из источника водоснабжения, реки, придонного ила, речных водорослей и почвы. Все они для проведения анализов доставлены в аккредитованные лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Тюменской области" и находятся в работе, уточнили в ведомстве.