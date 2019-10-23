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РИА Новости

В Казани при пожаре в квартире жилой многоэтажки погибли пожилые супруги

22:14 23.10.2019
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© РИА НовостиПожарная машина, скорая помощь
Пожарная машина, скорая помощь
© РИА Новости
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Тела двух погибших, предположительно, пожилых супругов обнаружены при тушении пожара в одной из квартир в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 20.24 мск 23 октября… поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по проспекту Ямашева, 60, в Казани. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение квартиры на девятом этаже. В 20.39 - ликвидация открытого горения на площади три квадратных метра", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, в 20.39 было обнаружено тело погибшей женщины, в 20.56 - тело погибшего мужчины. Личности погибших устанавливаются, по предварительной информации, это супруги 1941 года рождения.
На месте для установления причин пожара и гибели людей работают дознаватели государственного пожарного надзора.
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30 сентября, 11:01РИА Новости
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