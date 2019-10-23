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РИА Новости

Трехмесячный ребенок умер на борту самолета в небе над Хабаровском

22:05 23.10.2019
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© Fotolia / haveseenНоворожденный. Архивное фото
Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Трехмесячный ребенок с пороком сердца умер в самолете с врачами на борту, следовавшем из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Об этом сообщает издание "Кам 24".
Мальчик родился раньше срока — на 27-й неделе. По словам матери ребенка Ольги, в палате родильного отделения ей стало плохо. Чтобы позвать на помощь, она вышла в больничный коридор, где и случились роды. У младенца порвалась пуповина, из-за чего он потерял много крови, но его удалось реанимировать. Ребенок весил всего 980 граммов, впоследствии врачи диагностировали у него порок сердца, сделали ему переливание крови и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Через три месяца, в начале октября, мальчика должны были отправить на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске.
"Лечащий врач Яна Олеговна заверила меня, что ребенок будет лететь в кувезе с полным контролем жизненных функций", — заявила журналистам женщина.
Она отметила, что медики собирали сына сами и очень спешили. Они полетели обычным пассажирским рейсом. Ребенка в переноске держал на коленях один из врачей-реаниматологов. Младенца подключили к портативному аппарату ИВЛ, стоявшему на полу.
Ольга рассказала, что в самолете было жарко и душно. Перед снижением у мальчика на ноге сработал датчик — оказалось, что у него случился сердечный приступ.
"Врач принял меры, и датчик замолчал. Но через несколько минут, во время снижения, приступ повторился. Доктор расстегнул комбинезон, стал делать массаж сердца. Состояние вновь нормализовалось на несколько минут, но вскоре последовал третий приступ, который стал последним. Оказалось, что кончились лекарства и кислород", — вспоминает мать.
По ее словам, стюардессы принесли врачам аптечку и большой баллон кислорода, однако он не подошел к маске младенца. За 20 минут до посадки сердце ребенка остановилось.
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Женщина написала жалобу в Министерство здравоохранения и готовит запрос в прокуратуру.
Как заявила Ольга, ей непонятно, почему ее сыну с сердечной недостаточностью не обеспечили необходимые условия перевозки.
"Ведь в самолете и температура не та, и давление меняется при взлете и посадке. Почему у бригады реаниматологов не было достаточно лекарств и кислорода для спасения ребенка?" — спрашивает она.
В Министерстве здравоохранения Камчатского края начали служебное расследование по факту инцидента.
"Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск", — говорится в сообщении на сайте регионального минздрава.
Глава ведомства Елена Сорокина выразила свои соболезнования родителям ребенка.
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Министерство здравоохранения РФХабаровскКамчатский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Что за халатность? Это жизнь! Торопились... Зачем заверяли родителей, что все будет для ребенка? Взрослому человеку и то становится плохо в самолете, а тут такая кроха! Нет оправдания.
24 октября, 00:18
Ольга Ольга
510204
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