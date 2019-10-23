Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T21:36Z
https://ria.ru/20191023/1560140075.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152940/63/1529406396_0:25:900:531_1036x0_80_0_0_a2de1a81398edc0a0256d90670bab7d2.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Турецкий депутат назвал меморандум по Сирии "прорывом для безопасности"

21:36 23.10.2019
200
© Фото : предоставлено Озтюрком ЙылмазомНезависимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз
Независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз
© Фото : предоставлено Озтюрком Йылмазом
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российско-турецкий меморандум стал прорывом в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии и в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз.
"Это огромный прорыв в создании зоны безопасности для Турции, он (меморандум) также укрепил отношения России и Турции", - сказал законодатель.
Он выразил уверенность, что курдские отряды уйдут с северо-востока Сирии. "В противном случае Турция начнет операцию, как и обещала", - добавил депутат.
По словам Йылмаза, часть сирийских беженцев, которые находятся в Турции, могут переселить в зону безопасности, при этом он отметил, что это может быть длительным процессом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Вчера, 18:52Сказано в эфире
Политолог: НАТО пытается "прицепиться паровозиком" к инициативам РФ в СирииНАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, эта идея не просто бесполезна, но даже опасна.
Депутат также добавил, что "взаимопонимание будет полезно для безопасности обеих стран (России и Турции), а также для для дружбы и дальнейшего сотрудничества между ними".
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
Вчера, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
800010
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииОзтюрк ЙылмазВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Бойцы Сирийских демократических сил (SDF)
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп надеется на скорую встречу с командующим силами сирийских курдов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Европарламент примет резолюцию с осуждением военной операции Турции в Сирии
Лента
новостей
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Колонна военной полиции РФ пересекла Евфрат и движется к пограничному сирийскому городу Кобани
В Госдуме оценили призывы США быть осторожнее с Россией в Сирии
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Шойгу рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф перед встречей с министром иностранных РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Главу саудовского МИД сняли с должности
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Российская военная полиция начала патрулировать границу Сирии и Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния