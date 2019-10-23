Турецкий депутат назвал меморандум по Сирии "прорывом для безопасности"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российско-турецкий меморандум стал прорывом в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии и в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз.

"Это огромный прорыв в создании зоны безопасности для Турции, он (меморандум) также укрепил отношения России и Турции", - сказал законодатель.

Он выразил уверенность, что курдские отряды уйдут с северо-востока Сирии. "В противном случае Турция начнет операцию, как и обещала", - добавил депутат.

По словам Йылмаза, часть сирийских беженцев, которые находятся в Турции, могут переселить в зону безопасности, при этом он отметил, что это может быть длительным процессом.

Депутат также добавил, что "взаимопонимание будет полезно для безопасности обеих стран (России и Турции), а также для для дружбы и дальнейшего сотрудничества между ними".