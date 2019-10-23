Турецкий депутат назвал меморандум по Сирии "прорывом для безопасности"

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российско-турецкий меморандум стал прорывом в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии и в двусторонних отношениях, заявил РИА Новости независимый турецкий депутат Озтюрк Йылмаз.
"Это огромный прорыв в создании зоны безопасности для Турции, он (меморандум) также укрепил отношения России и Турции", - сказал законодатель.
Он выразил уверенность, что курдские отряды уйдут с северо-востока Сирии. "В противном случае Турция начнет операцию, как и обещала", - добавил депутат.
По словам Йылмаза, часть сирийских беженцев, которые находятся в Турции, могут переселить в зону безопасности, при этом он отметил, что это может быть длительным процессом.
Вчера, 18:52Сказано в эфиреПолитолог: НАТО пытается "прицепиться паровозиком" к инициативам РФ в СирииНАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, эта идея не просто бесполезна, но даже опасна.
Депутат также добавил, что "взаимопонимание будет полезно для безопасности обеих стран (России и Турции), а также для для дружбы и дальнейшего сотрудничества между ними".
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.