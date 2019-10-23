Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.

"В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи", - говорится в сообщении.