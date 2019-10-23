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РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

21:36 23.10.2019 (обновлено: 21:52 23.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
"В переговорах также принимал участие начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обсудил с Мазлумом Абдо ход выполнения курдской стороной мероприятий в рамках договоренностей, достигнутых президентами России и Турции 22 октября в Сочи", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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Война в СирииСирийские демократические силыВойна в СирииРоссияВ мире
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