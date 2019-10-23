Источник назвал возможную дату встречи послов стран ЕС по отсрочке Brexit

БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости, Мария Князева. Новая встреча послов при Евросоюзе 27 остающихся в нем стран по вопросу отсрочки даты Brexit пройдёт, как ожидается, в пятницу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.

"Coreper, как ожидается, встретится вновь в пятницу", - сообщил он.

Ранее он рассказал, что послы 27 стран ЕС - так называемый Coreper по Brexit - провели в среду вечером первое неформальное обсуждение отсрочки, но официальных решений принято не было. При этом все участники согласились с необходимостью отложить выход страны из союза, чтобы избежать Brexit без ратифицированного соглашения об условиях этого "развода". Такой Brexit, как предупреждали в ЕС и Британии, повлечёт за собой весьма неприятные экономические последствия.

Окончательное решение по отсрочке должны принять страны ЕС. При этом, по информации источника, ее длительность пока обсуждается. Ранее этот же источник сообщал, что речь может идти о плавающей отсрочке - чтобы она завершилась, когда и если договор об условиях "развода" будет ратифицирован.