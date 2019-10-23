Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T21:38Z
https://ria.ru/20191023/1560139998.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155615/17/1556151736_0:292:3121:2048_1036x0_80_0_0_676ad228d1aa77cd192b2032c1f62d9e.jpg
РИА Новости

Источник назвал возможную дату встречи послов стран ЕС по отсрочке Brexit

21:38 23.10.2019
274
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости, Мария Князева. Новая встреча послов при Евросоюзе 27 остающихся в нем стран по вопросу отсрочки даты Brexit пройдёт, как ожидается, в пятницу, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"Coreper, как ожидается, встретится вновь в пятницу", - сообщил он.
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Вчера, 10:57РИА Новости
Процесс выхода Великобритании из ЕС не затянется на годы, считает эксперт
Ранее он рассказал, что послы 27 стран ЕС - так называемый Coreper по Brexit - провели в среду вечером первое неформальное обсуждение отсрочки, но официальных решений принято не было. При этом все участники согласились с необходимостью отложить выход страны из союза, чтобы избежать Brexit без ратифицированного соглашения об условиях этого "развода". Такой Brexit, как предупреждали в ЕС и Британии, повлечёт за собой весьма неприятные экономические последствия.
Окончательное решение по отсрочке должны принять страны ЕС. При этом, по информации источника, ее длительность пока обсуждается. Ранее этот же источник сообщал, что речь может идти о плавающей отсрочке - чтобы она завершилась, когда и если договор об условиях "развода" будет ратифицирован.
Ранее Великобритания попросила отложить Brexit до 31 января с 31 октября.
000100
Обсудить 1
Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Участники на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit, сообщил источник
РИА
Новости
Заседание парламента в Лондоне, Великобритания
Британские депутаты отказались рассматривать билль о Brexit за три дня
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф перед встречей с министром иностранных РФ Сергеем Лавровым в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Главу саудовского МИД сняли с должности
Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания
Британские депутаты поддержали законопроект о Brexit во втором чтении
Лента
новостей
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
ЕК ждет от правительства Британии информации о дальнейших шагах по Brexit
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Процесс выхода Великобритании из ЕС не затянется на годы, считает эксперт
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Акция против Brexit в Лондоне
Правительство Британии будет добиваться ратификации сделки по Brexit
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Король Саудовской Аравии назначил нового главу МИД
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Шотландские националисты представили поправку к законопроекту о Brexit
Лондон
Палата общин не будет рассматривать предложение премьера Британии по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Нью-Йорке во время проведения Генассамблеи ООН
Джонсон снимет законопроект о Brexit, если его не рассмотрят за три дня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния