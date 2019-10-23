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РИА Новости

Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit, сообщил источник

21:17 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
Участники на саммите ЕС в Брюсселе. 18 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз пока не определился с ее возможной длительностью, хотя страна попросила перенести свой уход из ЕС до 31 января с 31 октября, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
Ранее Великобритания попросила ЕС перенести дату Brexit с 31 октября на 31 января. Послы 27 стран ЕС провели в среду вечером первое неформальное обсуждение отсрочки Brexit, но официальных решений принято не было. При этом все ее участники согласились с необходимостью отложить выход Британии из союза, чтобы избежать Brexit без сделки.
"Длительность отсрочки все ещё обсуждается", - сказал источник.
Ранее источник сообщал, что отсрочка может быть плавающей - то есть Brexit может наступить раньше оговоренной даты, если стороны сумеют быстрее ратифицировать договор о его условиях.
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