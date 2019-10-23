В "Росатоме" опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").

Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (так называемых "хвостов", представляющих собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", - отметили в компании.

"Техснабэкспорт" пояснил, что в Россию ввозится обедненный уран – полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.

"Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности.

В "Техснабэкспорт" отметили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире.

"Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности", - подчеркнула компания.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Urenco заключила соглашение с "Техснабэкспортом" о направлении в общей сложности 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана в Россию для дообогащения в 2019-2022 годах, и что в июле нынешнего года первый железнодорожный состав с 600 тоннами ОГФУ отправился в Россию с предприятия Urenco по обогащению урана в германском Гронау. Предыдущий контракт Urenco с "Техснабэкспортом" на дообогащение ОГФУ истек на рубеже 2010-х годов. Европейский концерн Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) занимается обогащением урана для использования его в качестве основы ядерного топлива для АЭС.

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (ОУП, поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана ("хвосты").