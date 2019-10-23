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РИА Новости

В "Росатоме" опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов

21:16 23.10.2019 (обновлено: 01:36 24.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО "Маяк"
Учения имитирующие ЧС на объекте атомной отрасли ПО Маяк
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Ранее Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (так называемых "хвостов", представляющих собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", - отметили в компании.

"Техснабэкспорт" пояснил, что в Россию ввозится обедненный уран – полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.
"Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж", - говорится в заявлении.
Дальневосточный центр по переработке радиоактивных отходов в Приморье
Вчера, 18:17Радио Sputnik
Экологи потребовали прекратить импорт радиоактивных отходов в Россию
В компании добавили, что материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности.
В "Техснабэкспорт" отметили, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, используемого для производства обогащенного урана в мире.
"Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности", - подчеркнула компания.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что Urenco заключила соглашение с "Техснабэкспортом" о направлении в общей сложности 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана в Россию для дообогащения в 2019-2022 годах, и что в июле нынешнего года первый железнодорожный состав с 600 тоннами ОГФУ отправился в Россию с предприятия Urenco по обогащению урана в германском Гронау. Предыдущий контракт Urenco с "Техснабэкспортом" на дообогащение ОГФУ истек на рубеже 2010-х годов. Европейский концерн Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) занимается обогащением урана для использования его в качестве основы ядерного топлива для АЭС.
Ядерные отходы
Вчера, 19:14РИА Новости
Эксперт прокомментировал сообщения о ввозе в Россию радиоактивных отходов
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (ОУП, поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана ("хвосты").
В мировой и российской атомной индустрии при обращении с ОГФУ не было зафиксировано ни одного события, существенного с точки зрения безопасности по шкале INES, применяемой в отношении объектов атомной промышленности.
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GreenpeaceТехснабэкспортРосатомРоссияВ мире
Популярные комментарии
Гринпис инструмент для дезинформации я всегда так думал. Эта шарашка отрабатывает заказы тем самым зарабатывая на свое существование.
23 октября, 22:40
Andrej Kozakov
84121686
Одной свалкой меньше, другой больше. Подумаешь. Радиация у нас в крови!
23 октября, 23:32
hhekpacob
6712888
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