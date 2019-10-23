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РИА Новости
Война в Сирии

В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400

21:11 23.10.2019
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© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США все еще рассчитывают, что Турция откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
"Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО – не иметь серьезных оборонительных российских систем", - сказал чиновник.
Он подтвердил, что участие Турции в программе производства и закупки американских истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400 и "других значительных военных закупок" будет исключено.
Чиновник добавил, что США "хотят иметь хорошие отношения с Турцией и другими странами-членами (НАТО) в Европе".
Поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, С-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.
В среду министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью агентству Рейтер выразил уверенность, что проблемы в отношениях с США удастся преодолеть и Анкара будет и дальше участвовать в программе F-35. Кроме того, он не исключил, что Турция может купить американские ЗРК Patriot.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
22 октября, 20:13РИА Новости
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Война в СирииС-400 «Триумф»НАТОРоссияСШАБезопасностьВ мире
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