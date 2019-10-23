В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. США все еще рассчитывают, что Турция откажется от использования российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Я надеюсь, что турки не будут продолжать (закупки) С-400 и вернутся к тому, что мы считаем стандартной практикой НАТО – не иметь серьезных оборонительных российских систем", - сказал чиновник.

Он подтвердил, что участие Турции в программе производства и закупки американских истребителей F-35 в случае приобретения у России С-400 и "других значительных военных закупок" будет исключено.

Чиновник добавил, что США "хотят иметь хорошие отношения с Турцией и другими странами-членами (НАТО) в Европе".

Поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, С-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.