США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Чиновник отметил, что США "не играли никакой роли" в соглашении между Турцией и Россией.
"Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными", - сообщил представитель администрации.
По его словам, США "будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права" тех граждан, которые находятся в тех областях, по которым было достигнуто соглашение между Турцией и Россией. Он также призвал "предотвратить насильственное перемещение граждан" из этих областей.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Турции и ситуации в Сирии. По его словам, турецкая сторона проинформировала США, что прекращение огня на границе с Сирией будет постоянным. В этой связи американский лидер объявил о снятии санкций с Анкары, которые ранее были введены в связи с военной операцией. Кроме того, Трамп объявил, что небольшое число военных США останется в нефтеносных районах Сирии.