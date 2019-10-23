США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США призывают Турцию и другие страны быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Чиновник отметил, что США "не играли никакой роли" в соглашении между Турцией и Россией.

"Что касается Турции, которая заключает соглашение с Россией, то мы предупреждаем наших друзей в Турции и всех других быть осторожными", - сообщил представитель администрации.

По его словам, США "будут внимательно следить за тем, как соблюдаются права" тех граждан, которые находятся в тех областях, по которым было достигнуто соглашение между Турцией и Россией. Он также призвал "предотвратить насильственное перемещение граждан" из этих областей.