Медведев поручил отразить в законе возможность дистанционного госконтроля

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития доработать и представить проект закона о государственном контроле (надзоре), предусмотрев возможность его осуществления дистанционно. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания в "Сибуре", сообщил РИА Новости участник совещания.

"Минэкономразвития РФ доработать и представить в правительство Российской Федерации проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", предусмотрев возможность осуществления государственного контроля (надзора) с использованием систем дистанционного контроля при условии исключения проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий", - сказал собеседник агентства.

Министерству поручено представить эти предложения до 31 октября.