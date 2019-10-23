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РИА Новости

Медведев поручил отразить в законе возможность дистанционного госконтроля

21:25 23.10.2019 (обновлено: 21:30 23.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО "Сибур Холдинг"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития доработать и представить проект закона о государственном контроле (надзоре), предусмотрев возможность его осуществления дистанционно. Соответствующее поручение было дано по итогам совещания в "Сибуре", сообщил РИА Новости участник совещания.
"Минэкономразвития РФ доработать и представить в правительство Российской Федерации проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", предусмотрев возможность осуществления государственного контроля (надзора) с использованием систем дистанционного контроля при условии исключения проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий", - сказал собеседник агентства.
Министерству поручено представить эти предложения до 31 октября.
Также Минэкономразвития поручено до 25 ноября представить предложения "по видам государственного контроля (надзора), которые могут осуществляться с использованием систем дистанционного контроля".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения ПАО Сибур Холдинг
Вчера, 15:05РИА Новости
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