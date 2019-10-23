Три новых объекта построят на Байконуре для пусков ракеты "Союз-5"

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Новые комплексы управления ракетой и разгонным блоком, а также тренировочный центр построят на Байконуре во время модернизации инфраструктуры ракеты "Зенит" под новые ракеты "Союз-5", следует из презентации компании-оператора коммерческих пусков "Главкосмос Пусковые Услуги".

"Комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском ракеты, наземный измерительный комплекс разгонного блока, учебно-тренировочные средства", - приводится в презентации список новых или значительно доработанных объектов.

При этом отмечается, что значительная часть инфраструктуры уже есть, это стартовый комплекс, технические комплексы разгонного блока, космической головной части и ракеты. Они также будут доработаны.

Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016 году. На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ - модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй - два РД-0124МС - модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо производимых на Украине двигателей РД-120 для "Зенита". Запуски планируется начать с 2023 года.