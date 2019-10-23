Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.

В частности, Москва поможет странам региона в преодолении локальных кризисов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком.

Президент добавил, что Россия настроена на дальнейшее активное взаимодействие с лидерами африканских государств на принципах равноправия, дружбы и взаимного уважения.

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать стремление африканских государств проводить независимую политику, самостоятельно решать проблемы континента", — подчеркнул Путин на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия —

Африка".

Первый день саммита "Россия — Африка"

В Сочи в среду стартовал беспрецедентный по своим масштабам саммит "Россия — Африка". В нем приняли участие десять тысяч участников, более полусотни стран и четыре десятка глав государств и правительств. Сопредседателями саммита стали Россия и Египет.

В ходе мероприятия африканские лидеры заявили о намерении сотрудничать с Россией в военно-технической, атомной, финансовой и добывающей сферах.

Так, президент Уганды Йовери Мусевени выразил желание закупать больше российского вооружения и снаряжения. В частности, по его словам, Уганда заинтересована в поставках самолетов "Су".

Россия и Нигерия подписали контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35.

В свою очередь, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума заявил, что страна хочет при поддержке России построить у себя в ближайшие десять лет атомные энергоблоки малой мощности.

Кроме того, Экваториальная Гвинея подписала с "Лукойлом" меморандум о возможном участии в проектах разведки и добычи углеводородов в стране.

Россия также решила создать рабочую группу с Габоном для сотрудничества в нефтегазовой и энергетической области.