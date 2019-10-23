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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем

20:53 23.10.2019 (обновлено: 23:59 23.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 23 окт — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
В частности, Москва поможет странам региона в преодолении локальных кризисов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком.
Президент добавил, что Россия настроена на дальнейшее активное взаимодействие с лидерами африканских государств на принципах равноправия, дружбы и взаимного уважения.

"Мы всегда поддерживали и будем поддерживать стремление африканских государств проводить независимую политику, самостоятельно решать проблемы континента", — подчеркнул Путин на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия —
Африка".

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Первый день саммита "Россия — Африка"

В Сочи в среду стартовал беспрецедентный по своим масштабам саммит "Россия — Африка". В нем приняли участие десять тысяч участников, более полусотни стран и четыре десятка глав государств и правительств. Сопредседателями саммита стали Россия и Египет.
В ходе мероприятия африканские лидеры заявили о намерении сотрудничать с Россией в военно-технической, атомной, финансовой и добывающей сферах.
Так, президент Уганды Йовери Мусевени выразил желание закупать больше российского вооружения и снаряжения. В частности, по его словам, Уганда заинтересована в поставках самолетов "Су".
Россия и Нигерия подписали контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35.
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В свою очередь, министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума заявил, что страна хочет при поддержке России построить у себя в ближайшие десять лет атомные энергоблоки малой мощности.
Кроме того, Экваториальная Гвинея подписала с "Лукойлом" меморандум о возможном участии в проектах разведки и добычи углеводородов в стране.
Россия также решила создать рабочую группу с Габоном для сотрудничества в нефтегазовой и энергетической области.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинРоссияВ мире
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23 октября, 21:36
hhekpacob
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