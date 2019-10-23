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РИА Новости

Интерпол готов помочь Великобритании расследовать инцидент с грузовиком

20:46 23.10.2019
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© AFP 2019 / Oli ScarffПолиция Великобритании
Полиция Великобритании
© AFP 2019 / Oli Scarff
ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Интерпол готов помочь с установлением лиц, виновных в инциденте с обнаруженным в Великобритании грузовиком с 39-ю телами, написал генеральный секретарь организации Юрген Шток в своём аккаунте в сети Twitter.
"Обнаружение 39 тел в грузовике в Великобритании является шокирующим и прискорбным. Мои мысли с теми, кто потерял семью и своих любимых. Мы будем предоставлять любую помощь по запросу Международного криминального бюро Великобритании, чтобы помочь в установлении личности ответственного (за это) и чтобы он предстал перед судом", - говорится в сообщении главы Интерпола.
Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
Вчера, 20:16Сказано в эфире
Смерть в рефрижераторе. Версии экспертов о трагедии в графстве ЭссексВ британском графстве Эссекс внутри грузовика-рефрижератора правоохранительные органы обнаружили тела 39 человек. В эфире радио Sputnik эксперты озвучили свои версии произошедшего.
Как отметили в пресс-центре МИД Болгарии, грузовик зарегистрирован в Болгарии на фирму, принадлежащую гражданину Ирландии.
По данным ведомства, тела 38 погибших взрослых и одного подростка пока не опознаны, но "британская полиция уже заявила, что "маловероятно (highly unlikely), что они болгары".
Полиция на месте обнаружения грузовика с телами в британском городе Грейс
Вчера, 16:41Радио Sputnik
Появилось видео с грузовиком в Англии, в котором нашли 39 тел
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ИнтерполВеликобританияИрландияВ мире
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