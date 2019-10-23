Интерпол готов помочь Великобритании расследовать инцидент с грузовиком

ПАРИЖ, 23 окт - РИА Новости. Интерпол готов помочь с установлением лиц, виновных в инциденте с обнаруженным в Великобритании грузовиком с 39-ю телами, написал генеральный секретарь организации Юрген Шток в своём аккаунте в сети Twitter.

"Обнаружение 39 тел в грузовике в Великобритании является шокирующим и прискорбным. Мои мысли с теми, кто потерял семью и своих любимых. Мы будем предоставлять любую помощь по запросу Международного криминального бюро Великобритании, чтобы помочь в установлении личности ответственного (за это) и чтобы он предстал перед судом", - говорится в сообщении главы Интерпола.

Полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии.

Как отметили в пресс-центре МИД Болгарии, грузовик зарегистрирован в Болгарии на фирму, принадлежащую гражданину Ирландии.