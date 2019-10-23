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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Габон создадут рабочую группу для сотрудничества в энергетике

20:44 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и министр нефти и углеводородов Габонской Республики Ноэль Мбумба в ходе переговоров решили создать рабочую группу для сотрудничества двух стран в нефтегазовой и энергетической области, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.
Как сообщается, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики.
"По итогам встречи достигнута договоренность, что габонская сторона направит дополнительные материалы о совместных проектах сотрудничества, которые детально планируется проработать в рамках создаваемой с этой целью профильной рабочей группы", - отмечается в сообщении.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседатели саммита - Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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