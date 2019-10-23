Россия и Габон создадут рабочую группу для сотрудничества в энергетике

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и министр нефти и углеводородов Габонской Республики Ноэль Мбумба в ходе переговоров решили создать рабочую группу для сотрудничества двух стран в нефтегазовой и энергетической области, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Как сообщается, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики.

"По итогам встречи достигнута договоренность, что габонская сторона направит дополнительные материалы о совместных проектах сотрудничества, которые детально планируется проработать в рамках создаваемой с этой целью профильной рабочей группы", - отмечается в сообщении.