Россия и Габон создадут рабочую группу для сотрудничества в энергетике

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и министр нефти и углеводородов Габонской Республики Ноэль Мбумба в ходе переговоров решили создать рабочую группу для сотрудничества двух стран в нефтегазовой и энергетической области, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.
Как сообщается, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, а также в области электроэнергетики.
"По итогам встречи достигнута договоренность, что габонская сторона направит дополнительные материалы о совместных проектах сотрудничества, которые детально планируется проработать в рамках создаваемой с этой целью профильной рабочей группы", - отмечается в сообщении.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседатели саммита - Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.