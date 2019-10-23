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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия обсудила с Эритреей поиск нефти и газа на шельфе Красного моря

20:32 23.10.2019
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© РИА Новости / Зорин А. / Перейти в фотобанкСуэцкий канал
Суэцкий канал
© РИА Новости / Зорин А.
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и помощник президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам Хагас Гебрехивет обсудили взаимодействие стран в поиске нефти и газа на шельфе Красного моря, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
"В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности, взаимодействие по поиску нефти и газа на шельфе Красного моря, дополнительные материалы по которым партнеры планируют направить в Минэнерго России", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, по итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для проработки возможностей сотрудничества в области энергетики и других сферах, представляющих взаимный интерес, указывает Минэнерго.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМинистерство энергетики РФРоссияЭритреяВ мире
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