Россия обсудила с Эритреей поиск нефти и газа на шельфе Красного моря

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин и помощник президента Эритреи по торгово-экономическим и финансовым вопросам Хагас Гебрехивет обсудили взаимодействие стран в поиске нефти и газа на шельфе Красного моря, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
"В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности, взаимодействие по поиску нефти и газа на шельфе Красного моря, дополнительные материалы по которым партнеры планируют направить в Минэнерго России", - говорится в сообщении министерства.
Кроме того, по итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу для проработки возможностей сотрудничества в области энергетики и других сферах, представляющих взаимный интерес, указывает Минэнерго.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.