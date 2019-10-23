Россия обсудила с Эритреей поиск нефти и газа на шельфе Красного моря

"В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в частности, взаимодействие по поиску нефти и газа на шельфе Красного моря, дополнительные материалы по которым партнеры планируют направить в Минэнерго России", - говорится в сообщении министерства.