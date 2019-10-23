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РИА Новости

В Перми иномарка врезалась в здание поликлиники

20:27 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 23 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое малолетних детей, пострадали при столкновении иномарки со зданием поликлиники в Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.
По предварительным данным полиции, в среду около 17.00-18.00 (15.00-16.00 мск) у детской поликлиники на улице Лебедева, 42 в Мотовилихинском районе Перми женщина за рулем автомобиля Nissan Micra не справилась с управлением и выехала на обочину, где в этот момент находились мать с двумя малолетними детьми.
"Водитель допустила наезд на пешеходов, в результате чего двое детей получили травмы. Их матери была оказана разовая медицинская помощь на месте. После выезда на обочину автомобиль врезался в поликлинику. При столкновении со зданием женщина-водитель также пострадала", - сказали агентству в полиции.
В МВД добавили, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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