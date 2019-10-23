РЭЦ и ВЭБ будут сотрудничать с партнерами по проекту трубопровода в Конго

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и SNPC (Société Nationale des Pétroles du Congo - Национальная нефтяная компания Конго) договорились о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Соответствующее соглашение было подписано на полях форума Россия-Африка.

Трубопровод соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете. Отмечается, что трубопровод сможет транспортировать различные нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Конечными потребителями нефтепродуктов будут, кроме самой Республики Конго, Демократическая Республика Конго и Центрально-Африканская Республика, что будет иметь существенный эффект для экономического развития этих государств.

Реализация одного из крупнейших в истории Конго инфраструктурных проектов займет три года. Расчетная мощность трубопровода составит 2,1 миллиона тонн в год, а период его эксплуатации – не менее 40 лет.

"Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки в части обеспечения нефтепродуктами, но и в немалой степени будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях", - прокомментировал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

Он отметил, что российские компании накопили огромный опыт и технологии в области строительства линий транспортировки нефтепродуктов в сложных климатических условиях и с радостью готовы поделиться ими с африканскими партнерами.

"Поддержка экспорта, продвижение российских товаров, работ и услуг при выходе на новые рынки, включая Африку, – в числе приоритетов ВЭБ.РФ. Рынки стран Африки перспективны для развития торгово-экономического сотрудничества и, прежде всего, увеличения объемов российского экспорта", - отметил зампред ВЭБа Даниил Алгульян.

"Якорным партнером для всей группы ВЭБ.РФ в этой работе стал Афрэксимбанк, являясь акционером этого банка, мы получили возможность снижать риски для российских компаний. При рассмотрении проектов в африканских странах мы можем опираться в том числе и на экспертизу Афрэксимбанка", - добавил он.