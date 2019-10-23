Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T20:26Z
https://ria.ru/20191023/1560138202.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155868/44/1558684465_0:1323:2048:2475_1036x0_80_0_0_488f93c336168f47f98cc8d1086dc09f.jpg
РИА Новости

РЭЦ и ВЭБ будут сотрудничать с партнерами по проекту трубопровода в Конго

20:26 23.10.2019
66
© Depositphotos / KoddaТрубопровод
Трубопровод
© Depositphotos / Kodda
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ, Афрэксимбанк и SNPC (Société Nationale des Pétroles du Congo - Национальная нефтяная компания Конго) договорились о сотрудничестве по проекту строительства трубопровода в Республике Конго, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Соответствующее соглашение было подписано на полях форума Россия-Африка.
Трубопровод соединит глубоководный порт Пуэнт-Нуар с терминалом Малоуку и промежуточным терминалом в Лутете. Отмечается, что трубопровод сможет транспортировать различные нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо и авиационный керосин. Конечными потребителями нефтепродуктов будут, кроме самой Республики Конго, Демократическая Республика Конго и Центрально-Африканская Республика, что будет иметь существенный эффект для экономического развития этих государств.
Реализация одного из крупнейших в истории Конго инфраструктурных проектов займет три года. Расчетная мощность трубопровода составит 2,1 миллиона тонн в год, а период его эксплуатации – не менее 40 лет.

"Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки в части обеспечения нефтепродуктами, но и в немалой степени будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях", - прокомментировал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

Он отметил, что российские компании накопили огромный опыт и технологии в области строительства линий транспортировки нефтепродуктов в сложных климатических условиях и с радостью готовы поделиться ими с африканскими партнерами.
"Поддержка экспорта, продвижение российских товаров, работ и услуг при выходе на новые рынки, включая Африку, – в числе приоритетов ВЭБ.РФ. Рынки стран Африки перспективны для развития торгово-экономического сотрудничества и, прежде всего, увеличения объемов российского экспорта", - отметил зампред ВЭБа Даниил Алгульян.
Стенд ОАО РЖД
Вчера, 19:05Саммит и Экономический форум Россия – Африка
РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Конго
"Якорным партнером для всей группы ВЭБ.РФ в этой работе стал Афрэксимбанк, являясь акционером этого банка, мы получили возможность снижать риски для российских компаний. При рассмотрении проектов в африканских странах мы можем опираться в том числе и на экспертизу Афрэксимбанка", - добавил он.
Экономический форум Россия-Африка проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
100101
Обсудить 0
АфрикаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Стенд банка ВТБ
ВТБ планирует сотрудничать с Ганой в финансировании проектов развития
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем
Египтянин делает селфи на станции метро в Каире.
ТМХ подписал допсоглашение к контракту по поставкам вагонов в Египет
Министр энергетики Марокко Азиз Раббах во время интервью журналисту РИА Новости на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Марокко хочет быть логистическим центром для энергетического сектора России
Лента
новостей
Мемориальный парк Кваме Нкрумы в Аккре, Гана
РЭЦ и банк из Ганы договорились о поддержке российского экспорта
Стенд ОАО РЖД
РЖД могут принять участие в строительстве железных дорог в Конго
Суэцкий канал
Россия обсудила с Эритреей поиск нефти и газа на шельфе Красного моря
Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин во время посадки деревьев в Сочи
Президент Экваториальной Гвинеи дал оценку соглашениям с Россией
Перелет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Южную Африку
На аэродроме в ЮАР приземлились два российских ракетоносца Ту-160
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Баннер на мосту с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
Экваториальная Гвинея пригласила Путина на Форум стран-экспортеров газа
Листы с денежными купюрами
ЕАЭС и Африка начали обсуждать расчеты в нацвалютах
Яндекс Такси
"Яндекс.Такси" внедрит технологии безопасности перевозок в Африке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
06:58Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении самолетов ВВС ЮАР
Лента новостейМолния