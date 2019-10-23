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РИА Новости

Россиянка впала в кому после занятий аэробикой в турецком отеле

20:23 23.10.2019 (обновлено: 20:38 23.10.2019)
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© Фото : страница Нелли Лаптевой в ОдноклассникахНелля Лаптева
Нелля Лаптева
© Фото : страница Нелли Лаптевой в Одноклассниках
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жительница города Дегтярска Свердловской области Нелли Лаптева впала в кому в Турции. Об этом сообщает E1.RU.
Женщина вместе с дочерью прилетела в Аланию 6 октября. Через два дня туристка потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. Ее доставили в клинику и сделали компьютерную томографию.
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"Вечером позвонили из госпиталя и сообщили, что произошло кровоизлияние в мозг и ее увозят в клинику Антальи", — рассказала дочь Нелли Лаптевой Анастасия.
На следующий день врачи провели открытую операцию на мозге россиянки. После нее женщину должны были перевести из реанимации в палату, но у пациентки поднялось давление. Через два дня после хирургического вмешательства Лаптеву ввели в искусственную кому.
По словам дочери, в данный момент состояние матери плохое, пациентку постепенно выводят из комы, но она не приходит в себя: "Будет консилиум, будут делать тесты на проверку, жив ли мозг".
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Кроме того, семья столкнулось с денежными проблемами. Сначала страховая компания обещала оплатить все расходы на лечение. Однако затем она отказалась от выплат, потому что причиной инсульта стало хроническое заболевание — аневризма, о наличии которой родственники не знали.
Позднее семья пациентки получила разрешение на санитарный рейс, однако он стоил около миллиона рублей. Страховая при этом оплачивать счет отказывается, однако не предоставляет письменного подтверждения.
"Предложили альтернативу — выкупить ряд на обычном рейсе, а они предоставят своего медика бесплатно на полет, но врач разрешения на регулярный рейс не дал", — говорит дочь пациентки.
Пока родственники пытались решить вопрос с транспортировкой, состояние женщины ухудшилось. Теперь ее нельзя перевозить даже санитарным рейсом.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмТурцияВ мире
Популярные комментарии
Так пусть дочка отрабатывает лечение и перелеты, для россиянок в Турции всегда есть вакантные места.
23 октября, 20:28
SISparky ID
2000220
К сожалению уже умерла
23 октября, 20:49
Дмитрий Касимовцев
1001410
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