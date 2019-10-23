ТМХ подписал допсоглашение к контракту по поставкам вагонов в Египет

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. "Трансмашхолдинг" и Египетские национальные железные дороги в рамках форума Россия-Африка подписали дополнительное соглашение к контракту по поставкам 1,3 тысячи пассажирских вагонов в арабскую республику, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Подписанное дополнительное соглашение к контракту позволит начать финансирование и последующую реализацию совместного российско-венгерского проекта по поставке в Египет 1,3 тысячи пассажирских вагонов различного класса", - поясняет РЭЦ. Отмечается, что финансирование по контракту и первые поставки должны быть осуществлены не позднее декабря 2019 года.

"Поставка в Египет столь значительной партии высокотехнологичной продукции отечественного машиностроения красноречиво говорит не только о росте российской промышленности, но и о ее востребованности на зарубежных рынках", - прокомментировал глава РЭЦ Андрей Слепнев.

"Российско-египетские отношения уже много лет подряд крепнут и развиваются, как и дружба между нашими народами. В данном конкретном случае также отмечается беспрецедентная трехсторонняя российско-венгерско-египетская кооперация. Мы рассчитываем, что данное соглашение – лишь один элемент в долгосрочной программе модернизации Египетских железных дорог при помощи российских технологий, российского и международного финансирования", - добавил он.

Проект предусматривает организацию на территории Венгрии сборки вагонов из российских комплектующих в целях последующего экспорта в Египет. "Венгерская сторона в лице Hungarian Export-Import Bank Plc (HEXIM) обеспечивает основной объем финансирования проекта. Финансирование проекта также осуществляется за счет страховки экспортно-кредитных агентств Венгрии и Российской Федерации, MEHIB и ЭКСАР соответственно", - отмечает РЭЦ.