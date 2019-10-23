ВЭБ и Сбербанк помогут создать платформу для торговых расчетов с Африкой

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. ВЭБ и Сбербанк примут участие в создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Сегодня мы запускаем еще одну платформу, это платформа финансирования текущих торговых операций вместе с ВЭБ.РФ, вместе со Сбербанком", - сказал Слепнев, выступая на пленарной сессии форума "Россия-Африка".

В интервью РИА Новости в преддверии форума Слепнев рассказал, что РЭЦ совместно с российскими банками и партнерами из других стран на форуме "Россия-Африка" подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой объемом порядка 5 миллиардов долларов.