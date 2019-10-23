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РИА Новости

ВЭБ и Сбербанк помогут создать платформу для торговых расчетов с Африкой

20:10 23.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. ВЭБ и Сбербанк примут участие в создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой, заявил глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Сегодня мы запускаем еще одну платформу, это платформа финансирования текущих торговых операций вместе с ВЭБ.РФ, вместе со Сбербанком", - сказал Слепнев, выступая на пленарной сессии форума "Россия-Африка".

В интервью РИА Новости в преддверии форума Слепнев рассказал, что РЭЦ совместно с российскими банками и партнерами из других стран на форуме "Россия-Африка" подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчётов между Россией и Африкой объемом порядка 5 миллиардов долларов.
По его словам, соглашение направлено на развитие сотрудничества со странами Африки и обеспечение финансирования поставок российский товаров на африканский континент.
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