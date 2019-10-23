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РИА Новости

США продолжают разрабатывать химоружие, заявил Белоусов

19:59 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ООН, 23 окт – РИА Новости. США продолжают разрабатывать химическое оружие, известно примерно о 500 патентах по военным разработкам в сфере химоружия, выданных в Штатах, заявил в рамках Первого комитета Генассамблеи ООН зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
"На сегодня США остаются единственным государством-участником КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия – ред.), все еще обладающим военным химарсеналом - всего 2 тысячи тонн химоружия на основе иприта, VX, зарина и других веществ", - сказал Белоусов, который является замглавы российской делегации.
По его словам, темпы уничтожения химоружия в США остаются на очень низком уровне, что вызывает у Москвы сомнения в приверженности США своим основным обязательствам в рамках КЗХО.
"В нарушение пункта 1а статьи первой КЗХО Вашингтон фактически продолжает разрабатывать и совершенствовать химоружие. Известно о порядка 500 выданных в США патентах по военно-прикладным разработкам в области создания химоружия, средств его доставки и применения, в том числе в бинарном снаряжении", - подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что США приняли в 2003 и в 2015 годах ряд документов, в которых санкционировали возможность использования химических средств по борьбе с беспорядками для решения боевых задач.
"Призываю европейские страны вместо того, чтобы бросать обвинения в наш адрес и в адрес других стран, обратить внимание на реальное нарушение КЗХО со стороны США, которые являются стратегическим союзником большинства европейских стран", - добавил Белоусов.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Вчера, 18:21РИА Новости
Россия призвала США уничтожить остатки своего химоружия
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Андрей БелоусовООНСШАВ мире
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