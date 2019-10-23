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РИА Новости

Киев не выполнил условия для встречи "нормандской четверки", считают в ДНР

19:51 23.10.2019
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский теряет связь с реальностью, заявляя, что Киев выполнил свою часть обязательств для возобновления работы "нормандской четверки", ни одно из условий для проведения встречи украинскими властями не выполнено, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил свою часть договоренностей для возобновления работы "нормандской четверки" и рассчитывает на проведение встречи лидеров в ближайшее время.
"Заявления Зеленского наглядно демонстрируют, что президент Украины все больше утрачивает связь с реальностью. Киевом не выполнено ни одно из условий для встречи в "нормандском формате", - сказал РИА Новости Бердичевский.
Он напомнил, что разведение сил в районах Петровского и Золотого было сорвано Киевом. Кроме того, украинские политики заговорили "о своем видении минских соглашений и "формулы Штайнмайера".
"В этих условиях встреча в "нормандском формате" не то чтобы под вопросом, она в очередной раз может быть сорвана по вине украинской стороны. Уверен, что страны-гаранты фиксируют все нарушения Украиной своих обязательств по мирному урегулированию, за что безоговорочно последуют санкции", - добавил Бердичевский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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