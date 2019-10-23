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РИА Новости

Обвиняемого в поножовщине сотрудника подмосковного хостела арестовали

19:50 23.10.2019 (обновлено: 19:51 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал обвиняемого в поножовщине в столичном хостеле, где два человека были убиты и еще четверо пострадали, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Егнибарова.
"В отношении Сергея Сазонова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Срок ареста установлен до 21 декабря.
Двойное убийство произошло во вторник утром в одном из хостелов в деревне Дудкино, еще шесть человек получили ранения. Подозреваемый – он оказался сотрудником этого хостела – задержан.
Полиция заявляла, что мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом неясно, пытался ли он ограбить людей или просил в долг.
Полную картину случившегося продолжают выяснять, все данные пока предварительные.
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