Россия поможет Судану в нормализации ситуации внутри страны

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране и настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили непредвзятый и объективный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации. Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и, прежде всего, западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - сказал Путин на встрече с председателем верховного (суверенного) совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи.

Он добавил, что Судан относится к числу давних надежных партнёров РФ, и она это ценит.

"Знаю, что сейчас у вас проходят важнейшие внутриполитические процессы, рассматриваем подписание конституционной декларации, а также формирование верховного совета и создание переходного правительства в качестве первых шагов, призванных вывести страну на траекторию устойчивого развития", - заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия ценит "традиционную солидарность суданских партнеров в противодействии разного рода деструктивным выпадам, в том числе и на международных площадках".

В свою очередь аль-Бурхан сообщил главе российского государства, что "перемены, которые произошли в Судане, носят позитивный характер". "Важную роль в этих событиях сыграли и вооруженные силы, сейчас важную роль играют коалиционные силы, и они стремятся построить будущее Судана", - подчеркнул он.

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.