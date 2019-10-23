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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия поможет Судану в нормализации ситуации внутри страны

19:43 23.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия будет оказывать поддержку Судану для нормализации внутриполитической ситуации в стране и настаивать на том, чтобы подходы международного сообщества к суданской проблеме носили непредвзятый и объективный характер, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы намерены и далее оказывать всю необходимую помощь и поддержку в нормализации ситуации. Будем и далее проводить курс на то, чтобы подходы международного сообщества и, прежде всего, западных государств к суданской проблеме носили непредвзятый объективный характер, основывались на уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны", - сказал Путин на встрече с председателем верховного (суверенного) совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом в Сочи.
Он добавил, что Судан относится к числу давних надежных партнёров РФ, и она это ценит.
"Знаю, что сейчас у вас проходят важнейшие внутриполитические процессы, рассматриваем подписание конституционной декларации, а также формирование верховного совета и создание переходного правительства в качестве первых шагов, призванных вывести страну на траекторию устойчивого развития", - заявил российский лидер.
По словам Путина, Россия ценит "традиционную солидарность суданских партнеров в противодействии разного рода деструктивным выпадам, в том числе и на международных площадках".
В свою очередь аль-Бурхан сообщил главе российского государства, что "перемены, которые произошли в Судане, носят позитивный характер". "Важную роль в этих событиях сыграли и вооруженные силы, сейчас важную роль играют коалиционные силы, и они стремятся построить будущее Судана", - подчеркнул он.
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Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинСуданСочиВ мире
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