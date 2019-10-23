Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

Научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Кроме того, инъекции белка старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.