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РИА Новости

Ученые нашли вещество, предотвращающее рак и старение

19:39 23.10.2019 (обновлено: 20:45 23.10.2019)
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© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что белок GDF11 помогает бороться со старением и защищает организм от рака. Результаты их исследования опубликованы на портале MedicalXpress.
Научная группа провела несколько экспериментов на мышах. Специалисты выяснили, что GDF11 помогает имитировать действие диет, которые доказали свою эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний. Кроме того, инъекции белка старым грызунам приводили к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усилению нейрогенеза.
"Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания", — считает профессор Пьер-Мари Льедо.
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