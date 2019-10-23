США удалось избежать еще одной затратной военной интервенции, заявил Трамп

"Некоторые политические комментаторы, которые ответили на турецкую операцию в Сирии призывами к очередной военной интервенции США. Я так не считаю. Это бы потребовало размещения десятков тысяч американских военных против Турции, союзника по НАТО, и страны, с которой у США имеются хорошие отношения, в том числе и с президентом (Тайипом) Эрдоганом", - сказал Трамп.