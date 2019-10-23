Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T19:37Z
https://ria.ru/20191023/1560136849.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156013/55/1560135588_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85466ffd1e2cd2677df8af8ea39e3e8d.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США удалось избежать еще одной затратной военной интервенции, заявил Трамп

19:37 23.10.2019
532
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
Президент США Дональд Трамп выступает с заявлением о конфликте в Сирии
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике Соединенным Штатам удалось избежать еще одной затратной военной интервенции на Ближнем Востоке.
"Некоторые политические комментаторы, которые ответили на турецкую операцию в Сирии призывами к очередной военной интервенции США. Я так не считаю. Это бы потребовало размещения десятков тысяч американских военных против Турции, союзника по НАТО, и страны, с которой у США имеются хорошие отношения, в том числе и с президентом (Тайипом) Эрдоганом", - сказал Трамп.
Он отметил, что подобные заявления с призывами к военной интервенции делают те люди, которые затянули США в войны на Ближнем Востоке. "Сколько еще американцев должны погибнуть на Ближнем Востоке? Я привержен проведению другого курса, который приведет к победе США. Самое главное - нам удалось избежать очередной затратной военной интервенции, которая могла бы привести к катастрофе", - подчеркнул президент США.
Трамп добавил, что предыдущая администрация призывала к уходу сирийского президента Башара Асада. "Они могли это сделать, но не сделали", - сказал он.
Американские военнослужащие в Сирии
Вчера, 19:09Война в Сирии
Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп
20184000
Обсудить 0
Война в СирииДональд ТрампБашар АсадСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в Сирии
Американские военные останутся в нефтеносных районах Сирии, заявил Трамп
РИА
Новости
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Госдеп не ждет "ничего хорошего" от соглашения России и Турции по Сирии
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Стоп-кадр видео
Жители сирийского Кобани рассказали об отношении к военной полиции России
Флаги США и ООН у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
В ООН прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
НАТО ищет способы ограничить распространение передовых ракетных технологий
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что целью США в Сирии остается сдерживание России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
США призвали Турцию к осторожности при заключении сделок с Россией по Сирии
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
США продолжают разрабатывать химоружие, заявил Белоусов
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп надеется на скорую встречу с командующим силами сирийских курдов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
Россия поможет Судану в нормализации ситуации внутри страны
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
В Минобороны России рассказали о первом патрулировании на севере Сирии
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведев встретился с Медведчуком
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал другие страны подключиться к обеспечению безопасности в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
06:59Врач рассказал, как избежать сонного паралича
Лента новостейМолния