США удалось избежать еще одной затратной военной интервенции, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его политике Соединенным Штатам удалось избежать еще одной затратной военной интервенции на Ближнем Востоке.
"Некоторые политические комментаторы, которые ответили на турецкую операцию в Сирии призывами к очередной военной интервенции США. Я так не считаю. Это бы потребовало размещения десятков тысяч американских военных против Турции, союзника по НАТО, и страны, с которой у США имеются хорошие отношения, в том числе и с президентом (Тайипом) Эрдоганом", - сказал Трамп.
Он отметил, что подобные заявления с призывами к военной интервенции делают те люди, которые затянули США в войны на Ближнем Востоке. "Сколько еще американцев должны погибнуть на Ближнем Востоке? Я привержен проведению другого курса, который приведет к победе США. Самое главное - нам удалось избежать очередной затратной военной интервенции, которая могла бы привести к катастрофе", - подчеркнул президент США.
Трамп добавил, что предыдущая администрация призывала к уходу сирийского президента Башара Асада. "Они могли это сделать, но не сделали", - сказал он.