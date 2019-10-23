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РИА Новости

Нефть дорожает более чем на один процент на фоне статданных по запасам США

19:33 23.10.2019
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© AP Photo / David ZalubowskiДобыча сланцевой нефти в Колорадо, США
Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / David Zalubowski
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Цены на нефть обеих марок растут в среду вечером более чем на 1% на фоне статданных по запасам США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,02%, до 60,31 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,3%, до 55,19 доллара за баррель.
Влияние на цены на нефть оказывает статистика минэнерго США, согласно которой коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 октября, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 433,2 миллиона баррелей. Аналитики наоборот ожидали роста показателя на 2,2 миллиона баррелей.
"Похоже, что снижение запасов нефти в США было вызвано временными рыночными факторами, включая увеличение объемов переработки, а не фундаментальным усилением спроса на нефть",- приводит агентство Рейтер слова вице-президента по маркетинговым исследованиям Tradition Energy в Стэмфорде Джина Макджиллиана (Gene McGillian).
Трейдеры продолжают отыгрывать сообщение агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что страны ОПЕК и их союзники рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на следующей встрече в декабре на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году. Источники отметили, что спрос на нефть в 2020 году может оказаться под влиянием торгового напряжения между США и Китаем.
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