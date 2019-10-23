Зеленый чай запускает клеточные механизмы борьбы с диабетом, узнали ученые

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Китайские ученые разработали метод редактирования генов, помогающий организму бороться с диабетом. Он срабатывает в присутствии вещества, содержащегося в зеленом чае. Метод опробован на мышах и макаках. Результаты Китайские ученые разработали метод редактирования генов, помогающий организму бороться с диабетом. Он срабатывает в присутствии вещества, содержащегося в зеленом чае. Метод опробован на мышах и макаках. Результаты опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Клеточная терапия, при которой пациенту вводится клеточный материал, запускающий механизмы борьбы с тем или иным заболеванием или способствующий общему оздоровлению организма, — новое и весьма перспективное направление медицины.

Задача ученых — найти безопасные для человека и обладающие предсказуемым действием вещества, которые выполняли ли бы роль триггеров, приводящих эти механизмы в действие.

Китайские ученые из Восточно-китайского педагогического университета под руководством профессора Хайфен Йе (Haifeng Ye), разработали генные переключатели, которые активируются протокатеховой кислотой (PCA) — соединением, содержащемся в зеленом чае.

Протокатеховая кислота — это биосовместимое пищевое вещество, обладающее антиоксидантными свойствами, и использование его в качестве генного переключателя предпочтительнее, чем предлагаемые ранее на эту роль антибиотики тетрациклин и оксициклин.

Авторы работы создали различные клеточные линии человека и мышей с PCA-переключателями. Далее они испытали их на трех моделях: для управления геномным редактором CRISPR/Cas9, биологическим компьютером из живых клеток и лечения диабета.

Исследователи имплантировали две линии PCA-чувствительных клеток мышам и макакам с диабетом 1 и 2 типа. Одна линия запускала активность гена, отвечающего за выработку фермента эмбриональных клеток SEAP, вторая — глюкагоноподобного пептида-1, участвующего в секреции инсулина, и SEAP.

При употреблении крепкого зеленого чая или чистой протокатеховой кислоты у животных с генномодифицированными клетками усиленно высвобождался инсулин или инсулинотропный гормон глюкагоноподобный пептид-1, а также снижался уровень сахара в крови.