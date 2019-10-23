Путин рассказал о заинтересованности российских инвесторов в Судане

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия видит перспективы в укреплении торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы хотели бы наращивать там свое присутствие, заявил российский президент Владимир Путин.

"Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками", - сказал Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом.

Он добавил, что инвесторы из России вкладывают значительные средства, в том числе, в золотодобывающую отрасль Судана.

"Мы видим перспективы в укреплении торгово-экономических связей, у нас есть хорошие перспективы. Ключевая задача - это диверсификация товарных потоков, что обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли ", - сказал Путин.

По его словам, в этой связи Россия рассчитывает на эффективную работу межправительственной комиссии, шестое заседание которой состоялось в Москве в декабре 2018 года.

В свою очередь Бурхан добавил, что придает большое значение укреплению диалога с Россией, тем более что позиции двух стран совпадают по многим международным проблемам. Он отметил, что отношения Москвы и Хартума развиваются, действуют различные двусторонние соглашения.