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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин рассказал о заинтересованности российских инвесторов в Судане

19:32 23.10.2019 (обновлено: 19:42 23.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного Совета Республики Судан Абдельфаттахом Бурханом на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия видит перспективы в укреплении торгово-экономических связей с Суданом, а российские инвесторы хотели бы наращивать там свое присутствие, заявил российский президент Владимир Путин.
"Наши инвесторы заинтересованы в наращивании своего присутствия, готовы делиться опытом и технологическими наработками", - сказал Путин на встрече с председателем верховного совета Судана Абдельфаттахом Бурханом.
Он добавил, что инвесторы из России вкладывают значительные средства, в том числе, в золотодобывающую отрасль Судана.
"Мы видим перспективы в укреплении торгово-экономических связей, у нас есть хорошие перспективы. Ключевая задача - это диверсификация товарных потоков, что обеспечило бы стабильный, устойчивый характер роста торговли ", - сказал Путин.
По его словам, в этой связи Россия рассчитывает на эффективную работу межправительственной комиссии, шестое заседание которой состоялось в Москве в декабре 2018 года.
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В свою очередь Бурхан добавил, что придает большое значение укреплению диалога с Россией, тем более что позиции двух стран совпадают по многим международным проблемам. Он отметил, что отношения Москвы и Хартума развиваются, действуют различные двусторонние соглашения.
"Мы со своей стороны надеемся, что и другие новые документы и соглашения о сотрудничестве будут подписаны между нами и вы окажете нам помощь в строительстве, в частности, наших вооружённых сил", - заявил Бурхан.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинСуданРоссияВ мире
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