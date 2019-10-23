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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны России рассказали о первом патрулировании на севере Сирии

19:29 23.10.2019 (обновлено: 19:39 23.10.2019)
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПатруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские военные полицейские впервые осуществили патрулирование на севере Сирии в соответствии с договоренностями президентов России и Турции, сообщили в минобороны РФ.
"23 октября 2019 года в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы", - сообщили в минобороны РФ.
По пути следования колонны жители сирийских населенных пунктов приветствовали российских военных полицейских, отметили в минобороны.
"В населенном пункте Кобани российские военные полицейские провели встречу с руководством местной администрации, на которой обсудили вопросы реализации положений меморандума", - добавили в минобороны.
Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, отметили в российском военном ведовстве.
Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы к западу и к востоку от зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов. После этого начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров.
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