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РИА Новости

В Германии родился щенок мятного цвета

19:20 23.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы золотистый ретривер
Собака породы золотистый ретривер
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Щенок золотистого ретривера редкого цвета родился в немецком городе Вермелькирхен, от собратьев его отличает шерстка мятного цвета, за которую он получил кличку Мохито (мятный коктейль), сообщает издание Stern с среду. Со временем этот окрас сойдет, добавляет издание.
Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью братьями и сестрами. Хозяйка, 43-летняя Джоана Джастис, заявила, что "поначалу сильно переживала", но "все девять щенков оказались здоровы".
Ветеренар Кристиан Димитриадис из Дюссельдорфа назвал этот случай редким. Он пояснил, что причиной необычного окраса Мохито стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты до того, как сам щенок появился на свет. Поэтому окрас Мохито продержится недолго, добавил Димитриадис.
Джастис еще не решила, оставит ли Мохито у себя, но как минимум восемь недель он проведет с мамой Мелоди.
В США родился щенок с зеленой шерстью Скрин из видео
19 октября, 10:54РИА Новости
В США родился щенок с зеленой шерстью
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