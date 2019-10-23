В Германии родился щенок мятного цвета

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Щенок золотистого ретривера редкого цвета родился в немецком городе Вермелькирхен, от собратьев его отличает шерстка мятного цвета, за которую он получил кличку Мохито (мятный коктейль), сообщает издание Щенок золотистого ретривера редкого цвета родился в немецком городе Вермелькирхен, от собратьев его отличает шерстка мятного цвета, за которую он получил кличку Мохито (мятный коктейль), сообщает издание Stern с среду. Со временем этот окрас сойдет, добавляет издание.

Мохито появился на свет в прошлую среду вместе с восемью братьями и сестрами. Хозяйка, 43-летняя Джоана Джастис, заявила, что "поначалу сильно переживала", но "все девять щенков оказались здоровы".

The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf — Yahoo News Photos (@yahoophoto) 22 октября 2019 г.

Ветеренар Кристиан Димитриадис из Дюссельдорфа назвал этот случай редким. Он пояснил, что причиной необычного окраса Мохито стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты до того, как сам щенок появился на свет. Поэтому окрас Мохито продержится недолго, добавил Димитриадис.